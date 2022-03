Violento choque en la zona de los Tribunales

Una fuerte colisión ocurrió cerca de las 5 de la mañana de este martes, en la esquina de 9 de Julio y Lamadrid. A esa hora no funcionaban todavía los semáforos y los vehículos terminaron chocando violentamente. No se reportaron personas heridas, pero sí importantes daños materiales en las unidades involucradas, un auto particular y un taxi.