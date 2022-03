Habilitarán puntos digitales para realizar el Censo 2022

Desde el 16 de marzo pasado el INDEC habilitó la instancia del Censo Digital 2022. Hasta el momento miles de argentinos ya completaron el formulario que recopilará los datos que conformarán el mapa población y de hogares de nuestro país.

Pero hay muchas personas que aún tienen dificultades para acceder a internet, es por ello que en los próximos días se habilitarán "puntos digitales" en comunas y municipios de Tucumán para poder cumplir con este trámite.

El director de Estadísticas, Raúl García detalló que hasta el viernes casi 10.000 tucumanos habían completado el formulario en la plataforma digital del censo. Las autoridades estiman que el 10% de la población (unos 160.000 tucumanos aproximadamente) hará el Censo Digital por voluntad propia. Hay tiempo hasta el 18 de mayo, día en que el censista pasará casa por casa.

“El Comité Censal Provincial, nos ha instruido para que trabajemos en coordinación con los delegados de comunas rurales e intendentes para que pongan a disposición de la población su infraestructura (oficinas, computadoras con acceso a internet) y empleados capacitados para asistir, eventualmente. De esta manera, aquellas familias que no dispongan del dispositivo electrónico o de la conectividad necesaria podrían completar el censo digital en los locales habilitados por las comunas y municipios. Esto permitiría superar ese nivel del 10% que estimamos”, detalló García.

Quienes completen en forma adelantada el cuestionario en la web el día del censo solo tendrán que presentarle un código al censista cuando visite su casa.

Seguridad de datos personales

Hay muchas personas prefieren esperar a que el censista pase por sus casas y no es solo por la falta de conectividad. Hay quienes no quieren dar información puntual como el DNI o la fecha de nacimiento; temen que vinculen sus datos con lo que informen en el censo digital. Al respecto, el Indec aclaró que no habrá vinculación alguna; solo se solicita el número para corroborar que es una persona quien está contestando y no un robot.

Otra situación que también genera desconfianza en algunas personas es el aumento de los ciberdelitos como el famoso “phishing”, un método con el que, a partir de páginas falsas, personas inescrupulosas roban los datos personales de los usuarios. En ese sentido el Indec aclaró que no enviará -ni por mail, ni por WhatsApp ni por ninguna otra vía- el enlace al cuestionario online. Solo es posible acceder al censo ingresando voluntariamente a la página www.censo.gob.ar desde la computadora, la tablet o el celular y apretar el botón “censo digital”, acción que redirigirá a un subdominio de esa web.

También hay personas que tiene temor a equivocarse. Sobre esto, las autoridades aclararon que el procedimiento digital es sencillo e intuitivo y que en caso de cometer un error al contestar, se puede editar la respuesta. Además, si por algún motivo se percibe algún error luego de confirmar las respuestas, basta con informarle esto al censista el día de la visita presencial.



Fuente: La Gaceta