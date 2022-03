Macri: "Ahora la Vicepresidenta está preocupada"

Mauricio Macri rompió el silencio luego de varias semanas y realizó un extenso análisis sobre la coyuntura que vive la Argentina, la actualidad del gobierno nacional, las posibilidades de la oposición de volver a poder, las candidaturas dentro de Juntos por el Cambio y hasta se animó a hablar de futuras medidas que debería tomar la coalición si regresara a la Casa Rosada en 2023.

Una de las frases más resonantes fue cuando se refirió a lo ocurrido en el Congreso Nacional durante el debate en la Cámara de Diputados del acuerdo con el FMI, que manfiestantes atacaron la fachada del Parlamento y rompieron los vidrios de varios despachos, entre ellos el de Cristina Kirchner, que denunció que fue una agresión intencional contra ella. Para hacerlo, el ex presidente recordó lo ocurrido en 2017, cuando durante su gestión de discutió la reforma previsional y el Congreso fue atacado con 14 toneladas de piedra, según siempre remarcan desde la oposición.

“En ese momento estaba bien tirar piedras y ahora la Vicepresidenta está preocupada. No se preocupó tampoco por los policías. Rechazo visceralmente ese tipo de violencia, pero me genera repudio que ella se pone en protagonista cuando hubo 5 policías que fueron a un hospital, dos de ellos mujeres. Hay gente que piensa que la policía no son seres humanos, que están para que inadaptados los agredan. Esto se termina si los que hacen estas cosas van presos”, sostuvo el ex mandatario en diálogo con Eduardo Feinmann y Jonatan Viale por LN+.

Y agrego: “Es una habilidad que tiene victimizarse y siempre giran la cosas de victimarios a víctimas. Siempre hay alguien externo que no les permite, los boicotea, pero se boicotean ellos mismos con esas ideas anacrónicas que no funcionan en ninguna parte. Sistemáticamente atacan los cimientos de una sociedad organizada”.

Macri también fue consultado sobre la actitud de Cristina Kirchner en el Frente de Todos y fue lapidario: “No sabe dónde pararse. Su único objetivo era lograr la impunidad sobre los zafarranchos que se le endilgan y después torturarme a mí. Eso ve que no le ha funcionado porque hay un sector de la justicia que resistió con dignidad. Las fórmulas fantasiosas de gastar sin límite y prometer lo imposible te chocan contra la pared. Puede creer que hay una alternativa pero es muy minoritario. El nivel de entendimiento de la gente hoy no es el mismo que el que tenía hace cuatro años. Hoy la gente puede comparar una cultura del poder distinta entre la que hubo en el 2015 y esta. Nos quieren mentir en la cara y hacer creer que somos estúpidos”.

Asimismo, el líder del PRO volvió a defender el acuerdo con el FMI contraído durante su mandato por más de 44 mil millones de dólares y ratificó que se utilizó para pagar deuda pendiente: “La Argentina tuvo que tomar deuda porque heredamos un déficit fiscal monumental. La gastamos en reemplazar deuda que ya tenía la argentina. El FMI no es el cuco, es el espejo en el que los argentinos no nos quisimos mirar porque son los otros países. Te dice que te tenes que arremangar, que no podes pedir prestado. Esos países nos dieron una mano enorme para ver si podíamos continuar en el rumbo que íbamos. Hubo gente que se tentó con la musiquita del asado gratis y soluciones fantasiosas y volvimos para atrás. Pero la realidad es que el mundo nos ayudó, era ventajoso para la Argentina tomar el préstamo del FMI”.

En sintonía con esto, criticó las nuevas medidas anunciadas por Alberto Fernández para llevar a cabo la guerra contra la inflación: “Otra payasada. Volvemos con controles que no sirven para nada. Tienen que dejar de gastar y robarle la plata a los que trabajan con impuestos confiscatorios. No podemos seguir con este derroche. Es todo el tiempo igual, más de 150 mil amigos y parientes que son empleados públicos en dos años”.

Aquí habló puntualmente sobre Aerolínas Argentinas y sostuvo que debería privatizarse: “Tiene que manejarse como una low cost o no puede existir. Que funcione con su presupuesto o no funciona. Si no es viable, hay que privatizarla, no tengo dudas. No podemos seguir bancando 700 millones de dólares por año. La cantidad de escuelas y rutas que son. Cerraron El Palomar, una fábrica de 5 mil empleos, y la cerraron porque la habíamos hecho nosotros”.

“Lo primero que tiene que hacer el futuro presidente es decir ‘todo esto lo tacho’ del presupuesto, lo que sea necesario, pero tiene que decir que entran 100 pesos y salen 100 pesos, no 130 0 140″, sentenció.

El ex jefe de Estado también habló sobre el futuro electoral de Juntos por el Cambio

“Somos conscientes de lo mal que se vive en la Argentina. La gente no nos va a perdonar si no tenemos las ideas claras. Seguramente vamos a volver al poder en 2023, somos una alternativa. Lo importante es que va a volver el espacio y tenemos que tener las ideas claras”.

Sin embargo, no brindó precisiones sobre una posible candidatura: “He dicho que no es una decisión prioritaria, estoy convencido de que no es tan importante quién sino para qué volvemos. Estamos asistiendo a gente que volvió al poder sin saber para qué. Tenemos que volver para construir la cultura del trabajo, la transparencia, ser parte del mundo, una cultura del poder sana. Hay varios candidatos buenos que se están preparando para mostrarle su capacidad de liderazgo a la gente”.

Asimismo, fue muy elogioso tanto con Horacio Rodríguez Larreta como con Patricia Bullrich, referentes de las “palomas” y de los “halcones” dentro de la oposición que tienen aspiraciones presidenciales: “Están muy bien los dos, lo apoyo en todo lo que puedo. No hay que simplificar más, el mundo es complejo, la Argentina es compleja y va a requerir de mucha inteligencia y decisión. A los dos los veo muy bien plantados y los voy a ayudar hasta el día que comiencen las PASO para que estén lo mejor posible a presentarse ante la sociedad”.

De la misma manera se expresó sobre María Eugenia Vidal, que también suena como candidata a presidente o a jefa de Gobierno porteña: “La veo queriendo volver a plantarse en el escenario político. Amaga, no tiene tanta decisión como Horacio y Patricia, pero claramente está ahí pensándolo”.

Y blanqueó que su primo, Jorge Macri, ex intendente de Vicente López y actual funcionario de Larreta, tiene aspiraciones de suceder al alcalde: “Parece que va por la jefatura de Gobierno. Lo veo bien en su nuevo rol, entusiasmado, a él le gusta aprender y tener nuevos desafíos. Vamos a ver para dónde va, si la PBA o la Ciudad. Es de los mejores dirigentes que tiene el PRO. Lo va a decidir la gente. Lousteau va a ir, un hombre que tiene sus cualidades”.

Macri sorprendió al hablar muy elogiosamente de Martín Tetaz, diputado por la UCR: “Es la mejor aparición que ha tenido la política. Tiene ideas más liberales, representa a Alem, el primer gran liberal que tuvo la Argentina”. Y pidió que Miguel del Sel vuelva a involucrarse en política: “Siempre está apoyando. Lo importante de él y de la mayoría de JxC es la intencionalidad. Es buena gente que tiene la vocación de soñar con una argentina distinta. Puede cometer errores, pero en buena fe. En este gobierno falla la intencionalidad porque solo quieren dañar lo que hayan hecho los anteriores, al que se pone en frente”.

Consultado sobre la posibilidad de sumar a Javier Milei y José Luis Espert, Macri replicó que “tienen una línea y está bien que defiendan la libertad” pero prefirió concentrarse en Juntos por el Cambio: “Tiene gente valiosa que ya estuvo en el gobierno y va a sumar otra que tiene vocación de estar. Vuelve al poder un espacio con mucha claridad y que está integrada al mundo. El mundo quiere contar con la Argentina, reclama un protagonismo de la Argentina”.