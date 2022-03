Florencia Peña será la nueva estrella del canal América

América informó hoy que la actriz y, últimanente, conductora Florencia Peña pasará a integrar el staff de la señal para hacerse cargo de un nuevo programa que se emitirá en las noches por ese canal, en el horario central.

La actriz, de 47 años, popular por su trabajo en la incansable Casados con hijos y también en Poné a Francella, dejó hace diez días Flor de equipo, el magazine matutino diario que encabezaba en Telefe desde el 9 de noviembre de 2020 y se despidió, lágrimas incluidas, dando muestras de tristeza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Florencia Peña (@flor_de_p)

Tras no renovar con la señal de las pelotas, Peña acordó hoy su llegada a América, señal que en los últimos tiempos tiene una puja por el rating con El Nueve. De hecho, América no consigue ocupar el tercer puesto, según se desprende de las recientes mediciones de rating de la TV de aire.

Qué dijo América

"La actriz ya se encuentra trabajando en un nuevo programa que en breve llegará al prime time de nuestra pantalla", se puede leer en un breve y enigmático comunicado de América.

También hoy, los responsables del canal con sede en Palermo avisaron que en abril se estrenará De Gira con El Polaco -nada que ver con Goyeneche-, una serie de ocho programas especiales donde el popular cantante de música tropical viajará con una figura invitada y terminarán compartiendo una canción en compañía del todoterreno Lito Vitale.

La semana última y en busca de sumar más nombres de peso a su staff, se conoció que el canal había tentado a Mirtha Legrand y a Juana Viale, en caso de que ambas no siguieran ligadas a El Trece.

Los tuits de Florencia

Una serie de tuits de Peña hablan de lo que se viene: "Hoy empieza algo nuevo. Como tantas veces a lo largo de mi vida, fui dejando experiencias atrás para dar paso a otras. Siempre necesité encontrar nuevos desafíos. Seguir mi intuición. Explorar. Avanzar. Superar mi marca. Así soy".

"Y en este momento estoy exactamente donde tengo ganas de estar. Gracias @AmericaTV por este hermoso recibimiento. Muy feliz de ser parte", posteó firmando un contrato de lo más contenta.

Antes de irse de Telefe, en el último programa de Flor de equipo, saludó a todos sus televidentes y aseguró: "Hoy es la última vez que le digo 'buen día...' último programa. Hoy entré al set y estaban todas mi compañeras de luto porque me van a extrañar..."

"Tengo una profesión muy cambiante. Entro y salgo de los proyectos de una manera que está en mi ADN. Estoy muy acostumbrada a cambiar de equipos", arrancó diciendo.

Y siguió: "Esta decisión que tomé es porque cuando yo siento que tengo algo para dar me quedo y cuando lo que tenía que dar ya lo di y no hay más necesito irme... Es algo físico que me pasa, no lo puedo evitar".

"Fui muy feliz haciendo este programa y además aprendí mucho. Llegué siendo una actriz que podía conducir y me voy conductora", añadió ante la atenta mirada de su familia y de todos sus compañeros: Marcelo Polino, Analía Franchín, Nancy Pazos, Paulo Kablan y Karina Gao.

Y finalmente llegó la emoción. "Siempre pienso que lo único importante en la vida es ser buena gente. Más allá de mi profesionalismo, más o menos, te puedo gustar como conductora o como actriz, más o menos, pero si uno pasa por la vida de la gente habiendo dejado algo eso es lo que más me gusta", soltó Florencia poco antes de la salida de Telefé.