Zampini explicó porqué no estuvo en el homenaje a Rozín

Desde que se conoció la noticia de la muerte de Gerardo Rozín hace unos días, el mundo del espectáculo salió conmovido a recordarlo en diferentes posteos. Pero hubo una ausencia que llamó la atención: la de Carina Zampini, una de las conductoras que compartió minutos de aire con él.

Tras algunas versiones que circularon, la actriz y presentadora le explicó al periodista Ángel de Brito por qué decidió no recordar a Rozín en sus redes sociales.

Qué dijo Carina Zampini sobre la muerte de Gerardo Rozín



En sus historias de Instagram, Ángel de Brito explicó que, luego de que varios seguidores querían saber qué había pasado entre Carina Zampini y Rozín, le preguntó a la actriz.

“Son situaciones de la vida, como tantas otras, que prefiero transitar en forma privada, y hacer ciertos procesos a mis tiempos, solo eso”, respondió Zampini.

Además, en Socios del espectáculo, la panelista Luli Fernández aseguró que habría habido un malestar entre los expresentadores de Morfi y La Peña de Morfi, lo que generó que Zampini renunciara a fines de 2016.

Más allá de esa versión, Zampini condujo junto a Marley, en 2017, el ciclo Despedida de solteros y, a partir de 2018 desembarcó en El gran premio de la cocina, en eltrece, un programa que fue un éxito.

El video que grabó Gerardo Rozín para después de su muerte



Durante la emisión de este domingo de La Peña de Morfi más de 50 artistas recordaron a Rozín. En la conducción estuvo Jesica Cirio, acompañada por Zaira Nara y Julieta Prandi, tres mujeres que formaron dupla con el periodista.

El momento más emotivo fue el de un video inédito del periodista hablando del impacto de una canción al momento de enterarse de su enfermedad. El clip mostraba al conductor junto a una de sus bandas favoritas, Dos más uno, hablando en primera persona de lo que estaba atravesando en ese momento.

“La peña de Morfi” homenajeó a Gerardo Rozín con material inédito y más de 50 artistas. En primera persona, relató la importancia que tomó una canción al momento de enterarse el diagnóstico de su enfermedad. (Foto: Captura de video)

“Yo siempre digo que el inconsciente musicaliza muy bien. Te pone una melodía, te pone una canción y después vos te encargas de ver qué te estaba contando”, comentó Rozín.

Tras explicar cómo llegó a gustarle el tema en cuestión, “Me voy quedando”, llegó al punto más emotivo del relato. “Pasaron muchos años, afortunadamente, y me entero de un muy mal diagnóstico. Estoy bajando las escaleras de mi casa, y no me preguntes cómo... después de 30, casi 40 años digo: ‘Me voy... quedando ciego’. Casi como si además del diagnóstico hubiera tenido el pronóstico”.

“La verdad es que, para alguien que no cree, algo así es como una aparición y tiempo más tarde, me pareció que era una canción muy buena para ese tipo de dolor”, cerró.