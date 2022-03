Daddy Yankee anunció que se retira de la música

AL FIN VEO LA META / DADDY YANKEE ANUNCIA SU RETIRO El domingo por la noche, el artista publicó un emotivo mensaje a sus fans, donde expresó su retiro de la industria de la música Suscríbete al canal: Subscribe to the channel: https://goo.gl/yypZya Sigue a DY / Follow DY: Facebook-http://goo.gl/QYZ53a | Twitter-http://goo.gl/AzaR8o Instagram-http://goo.gl/a6F7gz | www.daddyyankee.com Official website: www.daddyyankee.com #DaddyYankee