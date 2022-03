No hubo acuerdo y Paulo Dybala dejará la Juventus

Paulo Dybala se va de la Juventus: no hubo acuerdo por su contrato y quedará libre a mitad de año. (REUTERS)

Paulo Dybala se va de la Juventus: no hubo acuerdo por su contrato y quedará libre a mitad de año. (REUTERS)

Lo que parecía que iba a ser un amor para toda la vida, terminó de forma abrupta ya que Paulo Dybala no seguirá siendo jugador de la Juventus. El cordobés y los directivos del equipo más poderoso de Italia no se pusieron de acuerdo en el contrato y la relación terminará a mitad de temporada cuando el futbolista quede en libertad de acción.

Desde hace tiempo, el manager del jugador venía intentando renovar el vínculo pero las posturas eran diametralmente opuestas. Mientras el jugador pedía seguir siendo uno de los mejores pagos del plantel, desde la Juventus aducían que había jugado muy poco y se había lesionado mucho.

Ahora, el volate deberá buscar equipo en el que pueda ser protagonista y para tratar de ganarse un lugar en el Mundial de Qatar, algo que todavía no tiene asegurado.

Dybala recibió ofertas del Barcelona, el Tottenham y el Inter, equipo que estaría muy interesado en contratarlo en lugar de Alexis Sánchez, que tampoco seguirá en el equipo de Milan.

De ofrecerle un contrato de lujo a abrirle la puerta de salida

El 24 de septiembre de 2021, la dirigencia de la Juventus quería asegurarse como sea la permanencia de Paulo Dybala en el club. Conscientes de la cercanía de la fecha en que su vínculo expiraba (junio 2022), pusieron sobre la mesa 10 millones de euros que, entendieron, serían irresistibles. Todo estaba dado para que el cordobés firmara hasta 2025 hasta que el club decidió cambiarle las condiciones del contrato en cuanto a exigencias de cantidad de partidos y remuneración porcentual por objetivos, y se desató la guerra.

Por supuesto que Dybala, a consejo de Jorge Antun, su agente, no solo no firmó sino que se enfrentó abiertamente con la dirigencia del club de Turín e incluso desafió públicamente al vicepresidente, Pavel Nedved, durante la celebración de un gol y así se desarmó el operativo que iba a convertir al cordobés en el segundo jugador mejor pagado del plantel bianconeri, por detrás de De Ligt.

En este contexto fue que tiempo atrás, el propio futbolista dejó claro que las relaciones con el club no atraviesan por su mejor momento: “Últimamente han salido muchas noticias y han pasado muchas cosas de las que prefiero no hablar. El club ha decidido que se discuta sobre mi contrato entre febrero y marzo. No tengo nada que demostrarle a nadie. Estoy a disposición del entrenador y estoy esperando”, sentenció.

Pavel Nedved, el vicepresidente que no tiene piedad con Paulo Dybala

Para el exfutbolista Pavel Nedved, devenido dirigente clave en la estrategia deportiva, institucional y económica de la Juventus, Paulo Dybala es prescindible. Así lo dejó en claro en declaraciones contundentes hechas en marzo de 2021 y ese mismo mes de 2022, dejando en claro que su idea se acerca más a una convicción.

Marzo de 2021: “A Dybala lo extrañamos, no jugó más de 800 minutos este año. Su presencia nos daría variables y goles que hemos echado en falta. Le queda otro año de contrato, está claro que en la Juve consideramos todas las oportunidades que ofrezca el mercado”, expresó Nedved a DAZN en tiempos de larga ausencia de La Joya por lesión.

Y este año, lanzó con tono implacable: “¿Dybala? No nos preocupa perderlo en una transferencia gratuita”.

Un futuro lejano.... de Juventus y de Qatar

Paulo Dybala, de 28 años, recalcula su futuro. Pasó de un posible vínculo con la Juventus hasta 2025 y con una millonada de euros, a no saber aún qué pasará con él a partir de junio próximo, cuando llegue el final de su contrato vigente. Y sobre esto, acaso para tensar los nervios, se quedó afuera de la lista definitiva que dio Lionel Scaloni para la última doble fecha de Eliminatorias para la Selección antes del Mundial Qatar 2022, lo que reduce casi completamente sus opciones de estar en la máxima cita del fútbol con la que sueñan todos los jugadores.