Inesperada renuncia de Peque Pareto a Masterchef Celebrity

Masterchef Celebrity está entrando en la recta final: solo quedan siete participantes en competencia. Y todos quieren seguir en el certamen para coronarse campeón de esta tercera edición pero, como cada domingo, se llevó adelante la gala de eliminación en la que un nuevo concursante debió abandonar el reality.

En este sentido, Paula Peque Pareto, Mica Viciconte, Denise Dumas, Malena Guinzburg y Juariu fueron las figuras que debieron enfrentarse en un difícil desafío para conservar su lugar, ya que Tomás Fonzi -por obtener el delantal dorado - y Mery Del Cerro -por ser la que cosechó mayor cantidad de estrellas a lo largo de la semana - ya tenían asegurado su pase a la próxima ronda. En primera instancia, el jurado, integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, llamó a que cada una eligiera una de las dos cajas cerradas que les pusieron enfrente. De esta forma, era el azar lo que determinaría los ingredientes con los que terminaría cocinando cada una. En tanto, mientras a la humorista y la influencer les tocó mejillones, almejas y ostiones, sus otras tres compañeras obtuvieron selecciones de cefalópodos (pulpos, calamares y sepias, entre otros).

Para esta prueba, contaban con 60 minutos, que comenzaron a correr apenas Santiago Del Moro dio la ya clásica orden: “¡Se encienden las hornallas más famosas del mundo!”. Durante el proceso, fueron varias las dificultades que atravesaron las participantes. Incluso, en un momento a Juariu la invadió la emoción porque decidió cocinar paella, un plato que su padre solía hacer. Sin embargo, finalmente el tiempo se agotó y llegó la hora de las devoluciones. El jurado determinó que Denise, Malena y Mica fueran las primeras tres en lograr su continuidad en el reality. Y entonces, el mano a mano final quedó entre dos muy queridas concursantes, la ex judoca y la instagrammer. Pero fue Betular el encargado de anunciar a la flamante eliminada: “La cocinera que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es….Juariu”.

Anuncio inesperado

Sin embargo, en ese momento ocurrió una desconcertante situación. Pareto tomó la palabra y anunció: “Yo igual me tengo que ir porque tengo compromisos...Bueno, ustedes saben que soy médica. Primero, quiero pedir permiso si puedo ceder mi lugar a Juariu por esto de que tendría que abandonar la competencia”. Y detalló: “Tenía compromisos preestablecidos por mi trabajo de médica”. Completamente atónitos por esta decisión de la deportista, los chefs tuvieron que decidir en el momento si aceptaban su propuesta, algo que finalmente hicieron y por eso la tucumana quien siguió en competencia. “¿Qué voy a decir de la Peque? Es todo y me pongo mal porque se va ella. Me pone peor que ella se vaya”, dijo entre lágrimas Juariu, y abrazó a su compañera.

“Pido devuelta disculpas, superó lo que yo esperaba, lo que podía dar desde los dos lados y ya los tiempos no me dan. Creo que el que mucho abarca poco aprieta y que cada uno de los que está acá es un excelente cocinero. Para mí todos ellos cocinan mucho mejor que yo, se merecen mucho más que yo estar acá”, expresó Pareto visiblemente conmovida. “Es lindo estar acá, es algo que para mí siempre fue un desafío, descubrí un grupo de gente, de amigos, toda la producción maravillosa. Pero las responsabilidades hay que tomarlas como tal. Me fue difícil, pero me voy contenta sabiendo que dejo mi lugar a alguien que realmente se lo merece”, cerró.

Acto seguido, los tres jurados, e incluso el conductor, le dedicaron conmovedoras palabras y finalmente, la fundieron en un fuerte abrazo. Instantes después, todos sus compañeros se emocionaron con su partida, que dejó claramente un gran vacío difícil de llenar.

Como no podía ser de otra forma, las redes sociales se manifestaron al respecto: la gran mayoría de los usuarios lamentó su renuncia, ya que para muchos era la candidata a ganar y la más querida del certamen. Y los memes fueron los grandes protagonistas, a través de los cuales se mostró la indignación, el enojo y la tristeza por esta decisión de la deportista.

Fuente: TELESHOW