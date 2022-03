Beatriz Ávila: "Hay que bajar el gasto político"

Luego de la aprobación del Congreso del acuerdo del gobierno nacional con el Fondo Monetario Nacional quedó expuesto el quiebre entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y esto generó mucha incertidumbre en el entorno del mandatario nacional que debió apoyarse en la oposición para evitar el default de Argentina. Al respecto, la senadora por Tucumán de Juntos por el Cambio, Beatriz Ávila destacó el rol de los diputados y senadores "que estuvieron a la altura de las circunstancias y salvamos al país del default".

Sostuvo que "hoy la oposición tiene la responsabilidad de garantizar la institucionalidad, cuando vemos que el oficialismo está quebrado, donde el Presidente y su Vice no se hablan desde hace 40 días. Eso no puede ocurrir".

"Hoy Cristina quedó sola con La Cámpora, y pretende despegarse de la responsabilidad que tiene por ser responsable de este gobierno. Un gobierno que está quebrado, que parece ser de transición y que sabe que no tendrá continuidad en el 2023. Me parece que Cristina y el presidente Alberto Fernández saben que no serán gobierno a partir del 2023".

En ese sentido, la senadora destacó que ahora Juntos por el Cambio tiene la responsabilidad de defender la institucionalidad y trabajar todos juntos para ser una alternativa de gobierno. Para ello, indicó que habrá que resolver el tema del liderazgo teniendo en cuenta que el frente opositor tiene varios candidatos presidenciables.

Pero más allá de eso, Beatriz Ávila consideró que Juntos por el Cambio deberá ofrecer un plan de gobierno concreto que especifique cómo resolverá el tema de la inflación y el déficit fiscal. "Hay que bajar el gasto político, los gastos superfluos de la gestión de gobierno nacional, provincial y municipal", dijo la senadora, para agregar que "la clase política debemos dar el ejemplo, para el esfuerzo que le estamos pidiendo a la gente, es necesario bajar el gasto político".