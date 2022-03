Silvina Escudero se sumó a la app con contenido para adultos

Es una tendencia que va ganando terreno entre las famosas. Ante reiterados casos en los que plataformas más populares, como Instagram YouTube o Tik Tok elevan el rigor en sus filtros de contenidos, deciden migrar algunas producciones a plataformas orientadas hacia un público adulto. Entre los casos que trascendieron, están los de Florencia Peña y Silvina Luna, y la lista parece agrandarse. Ahora, la que se sumó fue Silvina Escudero, según ella misma contó en las últimas horas. “Me re piqué en Divas Play”, señaló en referencia a la aplicación que cada vez gana más adeptos en el mundo de las redes.

La protagonista de SEX reveló que hace un mes que viene incursionado en este tema y que si bien empezó con algo de timidez, se fue soltando al punto que realizó una una producción con su compañera de elenco Adabel Guerrero, donde se animó a jugarse un poco más. “Justo esta semana vino Ada a casa, llamamos a un fotógrafo y a quien graba, que todavía y estamos viendo qué material vamos a subir y qué no, porque es re sarpado”, señaló la bailarina en Agarrate Catalina y admitió que le sugirió a su compañera “bajar un poco” el tono del contenido.

Según su relato, en sus primeras fotos había experimentado cierta timidez. “Yo estaba mucho más recatada. Bueno, recatada… esa palabra no aplica para la producción. Más contenida, o un poco más limitada”, reconoció. Al parecer, fue ganando confianza y se animó a jugar mucho más con la cámara. “Estas semanas hice unas producciones que no sé que voy a subir de eso, porque la verdad me parecen súper picantes. ¡Son un fuego!”, admitió. En este punto, la conductora Catalina Dlugi quiso saber qué decía su novio Federico al respecto: “Él mira también y le encanta”, sentenció.

En Divas Play, la app a la que también se habían sumado Peña y Luna, los usuarios pueden acceder a contenidos para adultos de manera exclusiva. Pero, a diferencia de otras aplicaciones que son gratuitas, para poder sumarse a esta deben abonar una suma que ronda los 15 dólares mensuales.

“Libertad es una palabra grande que muchas veces nos cuesta por infinitas razones. Si algo he aprendido es que mi libertad es aceptarme como soy, mirarme en el espejo y sentirme contenta con la mujer que encuentro sin que me importe lo que piensen los demás. Hoy quiero volver a conectar con la sensualidad, el erotismo y romper límites, porque así soy. ¿Qué tal si nos conectamos con esa parte libremente?”, escribió en su momento Luna junto a un video para anunciar que se sumaba a esta plataforma que permite publicar lo que “otras redes te censuran”.

De hecho, después de haber anunciado su lanzamiento, Luna compartió en sus historias un video junto a Peña en el que promocionaba la app, se mostraba muy sorprendida por la cantidad de suscriptores que se habían sumado en tan poco tiempo y sugería la posibilidad de hacer un producción en conjunto con la actriz, que fue la primera en animarse a dar este paso.

La impulsora del sitio

Previamente, Florencia Peña había hecho el primer movimiento en este sentido: “A mí si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo y de mi sexualidad, y que ustedes también lo hagan como quieran y con quien quieran”, decía la ex Casados con hijos en la publicación con la que invitaba a sus seguidores a acompañarla en esta nueva plataforma en diciembre pasado. Y anunciaba que, allí, iba a compartir todo aquello que las otras redes sociales no le permitían publicar. “Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos”, escribió en el posteo la actriz junto a una foto más que sugerente.

Fuente: TELESHOW