Miley Cyrus besó a un fan en la puerta del hotel y fue viral

Miley Cyrus aterrizó en Buenos Aires para participar del Lollapalooza 2022 y cientos de fanáticos la fueron a recibir a Ezeiza.

Otros también se instalaron en la puerta del hotel de Puerto Madero donde se alojó, y uno de ellos se llevó un regalo que guardará por siempre en su corazón.

La cantante estadounidense -que demostró su humildad en todo momento y salió varias veces a saludar y sacarse selfies- le dio un beso en la mejilla y todo quedó registrado en un video que se hizo viral en cuestión de minutos.

El afortunado, llamado Fran Graziani, reconoció que la emoción lo desbordó y bromeó con que “no se lavará” para conservar el gesto de su ídola.

Miley Cyrus brilló en el Lollapalooza 2022

Miley Cyrus apareció en escena minutos antes de lo programado. En cuestión de segundos, esta nueva edición del Lollapalooza Argentina, después de tres años de demora por la pandemia, se convirtió en una fiesta. La cantante estadounidense salió con toda su personalidad a brillar sobre el escenario y no defraudó.

Vestida completamente de negro, con un traje ajustado de cuero, Miley Cyrus desplegó su lado más seductor que acompaño por supuesto con su espectacular voz.

“WTF Do I Know”, el ya conocido cover de “Heart Of Glass” de Blondie y “Mother’s Daughter” siguieron ante la alegría de la multitud. Desde el primer segundo, la artista sacó todo su carisma acompañada de una excelente banda que estuvo a la altura del show.

Para el turno de “Nothing Breaks Like A Heart”, la cantante habló sobre la guerra en Ucrania. “Me rompe el corazón lo que esta pasando”, destacó. “Hay gente que no está de acuerdo con lo que sentimos pero hay una manera de buscar la paz y el amor”, completó.

“See You Again”, “Midnight Sky” “The Climb”, de la banda sonora de la película Hannah Montana , “Party in the U.S.A.” y “Wrecking Ball” fueron otros de los hits que no faltaron en la fría noche en la cual la estrella pop le puso calor.

imagínate que la mismísima miley cyrus te de un BESO AAAAA esa persona se tiene que sentir realizada y bendecidapic.twitter.com/yv4wXqLgI0 — bran (@bransosa_) March 19, 2022

FUENTE: TN