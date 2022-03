Una conversación clave: Biden y Xi Jinping hablaron 2 horas

La Casa Blanca busca disuadir a Beijing para que no dé asistencia militar o económica a Moscú. Detalles de una importante llamada. Los resultados.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el jefe del régimen chino, Xi Jinping, conversaron por videollamada este viernes para abordar el conflicto en Ucrania. Ambos hablaron durante casi dos horas mientras la Casa Blanca buscaba disuadir a Beijing de brindar asistencia militar o económica para la invasión rusa de Ucrania.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China fue el primero en emitir una lectura de la conversación en video, deplorando el “conflicto y la confrontación” algo que no representaba el interés de nadie, aunque evitó responsabilizar a Rusia por la invasión y el baño de sangre. “Los países no deben llegar al punto de encontrarse en el campo de batalla. El conflicto y la confrontación no benefician a nadie. La paz y la seguridad son lo que más debe atesorar la comunidad internacional”, le transmitió Xi Jinping a Biden según el medio estatal chino CGTN America.

Durante la reunión, Joe Biden describió las “consecuencias si China brinda apoyo material a Rusia mientras esta lleva a cabo ataques brutales contra las ciudades y los civiles ucranianos”, informó este viernes la Casa Blanca.

“El presidente subrayó su apoyo a una resolución diplomática de la crisis. Los dos líderes también coincidieron en la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación para gestionar la competencia entre nuestros dos países”, dijo la Casa Blanca.

Ambos expresaron su deseo de “mantener abiertos los canales de comunicación”

Antes de la llamada, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Biden cuestionaría a Xi sobre el “apoyo retórico” de Beijing a Putin y la “ausencia de denuncia” de la invasión de Rusia. Instó a EEUU a trabajar con China para hacer avanzar los lazos bilaterales por el buen camino, asumir las debidas responsabilidades internacionales y esforzarse en promover la paz y la estabilidad mundiales.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying, respondió y llamó a los EEUU. Las sugerencias de la administración de que China corre el riesgo de caer en el lado equivocado de la historia son “arrogantes”.

La planificación de la discusión de los líderes había estado en proceso desde que Biden y Xi celebraron una cumbre virtual en noviembre, pero se esperaba que las diferencias entre Washington y Beijing sobre el enjuiciamiento del presidente ruso, Vladimir Putin, de su guerra de tres semanas contra Ucrania. centro de la llamada.

China también trató de resaltar el viernes sus llamados a las negociaciones y sus donaciones de ayuda humanitaria, al tiempo que acusó a Estados Unidos de provocar a Rusia y alimentar el conflicto al enviar armas a Ucrania. Xi también renovó las críticas de China a las sanciones impuestas a Rusia por la invasión, según los medios estatales chinos. Como en el pasado, Xi no usó los términos guerra o invasión para describir las acciones de Rusia.

“Como líderes de los principales países, debemos considerar la resolución adecuada de los problemas de los puntos críticos mundiales y, lo que es más importante, la estabilidad mundial y la producción y la vida de miles de millones de personas”, dijo.

En un intento por mostrar el apoyo internacional a la posición de China, la emisora estatal CCTV dijo que Xi también habló sobre Ucrania en llamadas telefónicas con el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa y el primer ministro camboyano Hun Sen, alegando que las opiniones de los líderes eran “extremadamente cercanas”.

La relación entre Estados Unidos y China , tensa durante mucho tiempo, solo se ha vuelto más tensa desde el comienzo de la presidencia de Biden. Biden ha criticado repetidamente a China por las provocaciones militares contra Taiwán, los abusos contra los derechos humanos de las minorías étnicas y los esfuerzos para aplastar a los defensores de la democracia en Hong Kong.

Pero la relación puede haber llegado a un nuevo punto bajo con la invasión rusa.

En los días posteriores a que Putin desplegara fuerzas rusas en Ucrania, el gobierno de Xi trató de distanciarse de la ofensiva de Rusia pero evitó criticar a Moscú. En otros momentos, las acciones de Beijing han sido provocativas y han incluido la amplificación de afirmaciones rusas no verificadas de que Ucrania tenía laboratorios de armas químicas y biológicas con el apoyo de Estados Unidos.

A principios de esta semana, EEUU informó a sus aliados asiáticos y europeos que la inteligencia estadounidense había determinado que China le había indicado a Rusia que estaría dispuesta a brindar tanto apoyo militar para la campaña en Ucrania como respaldo financiero para ayudar a evitar el impacto de las severas sanciones impuestas. por Occidente

El secretario de Estado, Antony Blinken, reiteró el jueves que la administración Biden sigue preocupada de que China esté considerando proporcionar equipo militar a Rusia. Dijo que Biden le dejaría claro a Xi “que China asumirá la responsabilidad de cualquier acción que tome para apoyar la agresión de Rusia, y no dudaremos en imponer costos”.

La Casa Blanca dice que China ha estado enviando mensajes contradictorios sobre su apoyo a Rusia. Hubo señales iniciales de que los bancos estatales chinos se estaban retirando de financiar actividades rusas, según un alto funcionario de la administración de Biden que insistió en el anonimato para discutir análisis internos. Pero también ha habido comentarios públicos de funcionarios chinos que expresaron su apoyo a que Rusia sea un socio estratégico.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el asesor principal de política exterior de China, Yang Jiechi, se reunieron en Roma a principios de esta semana para una intensa conversación de siete horas sobre la invasión rusa y otros temas.

Antes de las conversaciones de Roma, Sullivan dijo que EEUU no permitiría que China ni ningún otro país ayudara a Rusia a sortear las sanciones económicas impuestas por EEUU y otros aliados desde la invasión del 24 de febrero.

Sullivan también dijo que la administración determinó que China sabía que Putin “estaba planeando algo” antes de la invasión de Ucrania, pero que el gobierno chino “podría no haber entendido el alcance total” de lo que Putin tenía en mente.

Xi y Putin se reunieron a principios de febrero, semanas antes de la invasión, y el líder ruso viajó a Beijing para el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno. Durante la visita de Putin, los dos líderes emitieron una declaración de 5.000 palabras declarando una “amistad” ilimitada.

A los líderes de Beijing les gustaría apoyar a Rusia, pero también reconocen lo mal que va la acción militar rusa, ya que un ejército ucraniano superado ha puesto una fuerte resistencia, según un funcionario occidental familiarizado con las evaluaciones de inteligencia actuales.

El funcionario, que no estaba autorizado a comentar y habló bajo condición de anonimato, dijo que Beijing está sopesando el posible “retroceso reputacional” de estar asociado con el campamento ruso. La respuesta china a la solicitud de ayuda de Rusia “está en proceso de formulación”, agregó el funcionario.

Aunque se considera que está del lado de Rusia, China también se ha acercado a Ucrania, y su embajador en el país dijo el lunes: “China es un país amigo del pueblo ucraniano. Como embajador, puedo decir responsablemente que China siempre será una buena fuerza para Ucrania, tanto económica como políticamente”.

“Hemos visto cuán grande es la unidad del pueblo ucraniano, y eso significa su fuerza”, dijo Fan Xianrong, citado por el servicio estatal de noticias de Ucrania, Ukrinform, a las autoridades regionales en la ciudad occidental de Lviv, donde se ha trasladado la embajada china.