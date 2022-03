Se sortearon los cuartos de final de la Champions League

Los partidos de ida se jugarán el 5 y 6 de abril y los de vuelta el 12 y 13 de abril. El campeón Chelsea vs Real Madrid. El Atlético del Cholo vs el City de Pep

Quedaron confirmados los cruces de cuartos de final de la UEFA Champions League con cruces imperdibles como el que tendrán Chelsea, el campeón, ante el Real Madrid, que viene de eliminar al PSG de Lionel Messi en octavos.

Este viernes, el sorteo realizado en en Nyon (Suiza), determinó los siguientes cruces: Chelsea vs Real Madrid, Manchester City vs Atlético de Madrid, Villarreal vs Bayern Munich y Liverpool vs Benfica. Cabe recordar que no hubo cabezas de serie y que cualquier equipo podía quedar emparejado con cualquiera, aunque disputara una misma liga nacional.

Atlético de Madrid y Real Madrid podrían enfrentarse en las semifinales de la Liga de Campeones, según el sorteo de los emparejamientos de los cuartos de final, las semifinales la condición de local para la final el 28 de mayo en París realizado por la UEFA este viernes.

Cuartos de final de la UEFA Champions League

(Ida: 5/6-abr. Vuelta: 12/13-abr)

Chelsea (ING) - Real Madrid (ESP) Manchester City (ING) - Atlético de Madrid (ESP) Villarreal (ESP) - Bayern Múnich (GER) Benfica (POR) - Liverpool (ING)

Semifinales de la UEFA Champions League

(Ida: 26/27-abr. Vuelta: 3/4-may)

Manchester City (ING) - Atlético de Madrid (ESP) / Chelsea (ING) - Real Madrid (ESP) Benfica (POR) - Liverpool (ING) / Villarreal (ESP) - Bayern Múnich (GER)

Final de la UEFA Champions League

28-may (Estadio de Francia, París)

Ganador Semifinal 2 - Ganador Semifinal 1

Cómo se realizó el sorteo

El sorteo fijó los emparejamientos de los cuartos de final y las semifinales, y también se celebró un sorteo para determinar el equipo local en la final por razones de administrativas.

Los sorteos fueron abiertos, por lo que no hubo cabezas de serie. Además, podían enfrentarse equipos del mismo país. El primer equipo sorteado jugaría el primer partido en su estadio contra el segundo equipo sorteado.