En tiempos de crisis, es momento del bioetanol

"Creo que hoy deberíamos ponernos codo a codo, sin hablar del pasado, empezar a mirar para adelante porque Tucumán tiene una oportunidad histórica a través del bioetanol", expresó el industrial azucarero Emilio Luque, al analizar el contexto internacional y el precio del petróleo ante la guerra en Ucrania, y cuando se habla de los problemas que esto traerá en el abastecimiento de combustibles.

Para Luque "el bioetanol es un sustituto de la nafta, como todos los saben, y en la Argentina están faltando unos 500 mil metros cúbicos de naftas que hay que importar y eso le cuesta a la petrolera no menos de 120 pesos el litro y hoy le están pagando al alcohol unos $65 el litro. Por creo que es una oportunidad, no solo para Tucumán sino también para las arcas del tesoro nacional, para que la actividad azucarera y alcoholera puedan sustituir ese producto de que vemos que no llegará".

En razón de ello, Luque manifestó que "le pediría encarecidamente a nuestro Gobernador y al Jefe de Gabinete y al mismo Presidente, que acá hay una oportunidad en Tucumán para apoyar al país, y para que a esta región porque tanto Tucumán como Salta y Jujuy hacen bioetanol, se los trate como merecen. A pesar de haber una fórmula, leyes y decretos, el bioetanol no está pagado como corresponde".

Por último, Emilio Luque dejó un claro mensaje al presidente Alberto Fernández, que por estas horas se encuentra en la provincia, al Jefe de Gabinete, Juan Manzur y al gobernador Osvaldo Jaldo que "la industria tucumana representa un polo productivo tremendo, pero tenemos que dejar de mirar el pasado, aunque somos conscientes de que hay gobiernos que nos han perjudicado, pero nuestra solución está en mirar al futuro. Estamos dispuestos todos los industriales y los empresarios a seguir poniendo el hombro pero mirando para adelante. Bajar 5% la inflación por año se puede hacer, no es problema, en 8 años estamos en un dígito. Pero tiene que ser un esfuerzo en conjunto, entre la parte política, la empresa y la gremial, todos juntos porque creo que tenemos un país tremendamente productivo donde hay una masa empresaria que está con ganas de seguir apoyando".