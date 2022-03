La Princesita despejó las dudas sobre su presente amoroso

Karina La Princesita Tejeda ha manifestado en diferentes oportunidades que está triste, aunque nunca aclaró el motivo por el que transita este estado anímico. Se especuló que podría sufrir de depresión o que su angustia podría estar relacionada con una posible ruptura amorosa con Nicolás Furman, ya que durante un tiempo no compartió fotos junto a él en las redes.

Para terminar con las especulaciones, la cantante publicó una fotografía en sus historias de Instagram sobre su presente amoroso. “Feliz cumple”, señaló la popular artista al publicar una imagen romántica junto a Nicolás. De esta manera, dejó en evidencia que está todo bien en su relación con el físico oriundo de Bariloche.

Amor a primera vista

Cabe recordar que Karina y Nicolás se habían conocido en 2015, cuando él que también es músico había ido a hacer un reemplazo en Los Elegidos. Pero ella quiso resguardar su intimidad y tardó en blanquear el romance. Todo empezó cuando durante una transmisión en vivo que estaba haciendo con su hija Sol, alguien le hizo un comentario a la joven que decía: “Tu madre se enamoró de Nico”. En ese momento, la cantante sólo atinó a reírse. Pero, después, creyó que lo mejor era decirle la verdad a su heredera, para que no terminara enterándose de la relación a través de la prensa.

Frente a esta situación, Karina contó cómo fue que le comunicó la feliz nueva a su hija. “Me di cuenta de que me estaban por mandar al frente, por investigaciones que hicieron en Instagram y está perfecto, es más, tengo un poco de culpa yo por no haber sido del todo cuidadosa. Entonces le dije: ‘Mirá, Solcito, mamá está conociendo a alguien’. Lo hice antes de que se entere por la tele, porque si no rompería la confianza. Me apuraron, no voy a mentir”, dijo.

Pero lo cierto es que, una vez confirmada la noticia, la cantante ya no tuvo motivos para seguir escondiendo a su flamante novio. De manera que en diciembre de 2020 compartió la primera foto romántica de la pareja. Mientras que en mayo de 2021, ella debutó en La Academia y contó con la compañía de su novio. Marcelo Tinelli aprovechó para preguntarle por su novio. “Anoche te vi en un video de Instagram tremendo con tu pareja”, dijo el conductor. Y la participante presentó a todos los que la habían acompañado al estudio, destacando la presencia de Nico. “Con él canté anoche. Es un bombón. No lo nombré para que no lo sigan”, explicó.

“¡Mirá que celosa!”, fue lo que atinó a decir entonces Tinelli, quien además reconoció que el muchacho cantaba muy bien y que no entendía por qué no lo nombraba. Y La Princesita redobló la apuesta: “Si no, te lo roban estas guachas. Se mira y no se toca”. El conductor quiso recrear en vivo el dúo que Karina y Furman habían improvisado en las redes. Y los invitó a interpretar un tema en la pista. Pero, como no se acordaban la letra de Si me dices que sí de Camilo, la canción que habían entonado la noche anterior, decidieron ponerle su voz a Donde quiera que estés, de Manuel Wirtz. Y se llevaron una ovación por parte de todos los presentes.

