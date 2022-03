Acuerdo con el FMI: cómo votaron los 72 senadores

Con el apoyo de Juntos por el Cambio y una parte del Frente de Todos, la Cámara de Senadores aprobó este jueves el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con 56 votos afirmativos, 13 negativos y 3 abstenciones. De los legisladores que votaron en contra, todos pertenecen al oficialismo.

Al igual que como ocurrió la semana pasada en Diputados con Máximo Kirchner y La Cámpora, los legisladores más cercanos a Cristina Kirchner votaron de forma negativa el Programa de Facilidades Extendidas para refinanciar la deuda existente con el FMI.

Los votos negativos del kirchnerismo corresponden a: Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio, Mariano Recalde, Nora del Valle Giménez, María Inés Pilatti Vergara, Matías Rodríguez, María Eugenia Duré y Claudio Doñate. Del oficialismo también se opusieron Guillermo Snopek, del Frente Justicialista de Jujuy, Ana María Ianni, y los senadores de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá y María Eugenia Catalfamo.

Además, en el Frente de Todos hubo dos senadoras que se abstuvieron: Silvia Sapag y Silvina García Larraburu. De esta forma, casi la mitad de los legisladores que integran el bloque oficialista evidenciaron con su voto el rechazo a la negociación alcanzada con el FMI.

Durante el debate en el recinto, la salteña Giménez, que responde políticamente a Fernández de Kirchner, había anticipado públicamente su rechazo al acuerdo: “Quiero adelantar mi voto negativo, pero que nadie se confunda. No voto en contra de mi Gobierno, no voto en contra de mi Presidente ni de usted como Vicepresidenta, no voto en contra del Frente de Todos, al que pertenezco y estoy muy orgullosa de representar. Voto en contra de la deuda ilegítima que dejó Mauricio Macri y voto en contra del Fondo Monetario Internacional, que una vez más, como desde 1956, vuelve a imponer las condiciones para repetir los ciclos de endeudamiento, crisis social, valorización financiera y fuga de capitales”, argumentó. Por su parte, Di Tullio e Ianni fueron las dos senadoras kirchneristas que durante la comisión de Presupuesto donde se aprobó el dictamen habían votado en disidencia.

Votos afirmativos del kirchnerismo

Del Frente de Todos hubo 20 senadores votaron de forma afirmativa: Guillermo Andrada; Daniel Bensusán; Maurice Closs; Lucía Corpacci; Carlos Espínola; María Teresa González; Ricardo Guerra; Eduardo Kueider; Sergio Leavy; Claudia Ledesma; Marcelo Lewandowski; Carlos Linares; Cristina López Valverde; José Mayans; Sandra Mendoza; Gerardo Montenegro; José Neder; Antonio Rodas; José Uñac y Pablo Yedlin.

El Gobierno necesitó del respaldo de la oposición en el Senado para sancionar la ley que habilita el acuerdo con el Fondo Monetario. En Juntos por el Cambio solo se abstuvo la neuquina Lucila Crexell, quien anticipó su voto durante la sesión: “¿Alguien cree que alcanzarán los resultados fiscales pautados sin incrementar la presión tributaria, cuando en este mismo momento el Gobierno ya amenaza con aumentar las retenciones a los productores agropecuarios? ¿O que la inflación tendrá un techo del 48% si en apenas dos meses ya ha acumulado el 8,8%?”, cuestionó.

El resto de la oposición, votó a favor: Carmen Álvarez Rivero; Beatriz Ávila; Roberto Basualdo; Pablo Blanco; Alfredo Cornejo; Eduardo Costa; Alfredo de Angeli; Flavio Fama; Mario Fiad; Silvia Giacoppo; Gladys González; Gabriela González Riolli; María Huala; Luis Juez; Mariana Juri; Daniel Kroneberger; Carolina Losada; Martín Lousteau; Julio Martínez; Stella Maris Olalla; Luis Naidenoff; Juan Carlos Romero; Fernando Scarpin; Humberto Schiavoni; Guadalupe Tagliaferri; María Belén Tapia; Edith Terenzi; José Torello; Agustín Torres; Mercedes Valenzuela; Eduardo Vishi; y Víctor Zimmermann.

Además de los 32 senadores de Juntos por el Cambio, aportaron también su voto positivo los legisladores de otras fuerzas: Magdalena Solari Quintana, del Frente Renovador de la Concordia; Clara Vega, de Cambiemos Fuerza Cívica Riojana; Alejandra Vigo de Hacemos por Córdoba; y Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro.

