Un senador radical incomodó a Cristina Kirchner en el debate

El Senado de la Nación debate hasta largas horas de la noche el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, hubo algunas perlitas para destacar en estas horas de sesión. Además de la partida de Cristina Fernández de Kirchner a poco más de 30 minutos del encuentro, se suma el momento en el que un legislador radical la incomodó en plena alocución. La reacción de la vicepresidenta fue algo curiosa.

El senador en cuestión es Julio Martínez, de la Unión Cívica Radical (UCR) por La Rioja, quien pidió tres mociones de preferencias, dos de ellas vinculadas con la guerra Rusia-Ucrania. Es este un tema sensible por lo trágico del conflicto bélico y que genera disidencias a nivel local ya que es conocida la posición de Cristina Kirchner en torno a ello, pues, es amiga del presidente ruso, Vladimir Putin.

“No simpatía con Ucrania”

El primer pedido de Martínez “es para permitir que este Senado de la Nación pueda escuchar al presidente Ucrania, Volodimir Zelensky, como lo está haciendo en distintos parlamentos del mundo, como en el europeo, el británico, el de Canadá y el de Estados Unidos”. En este sentido, el senador aseguró que “este proyecto no pretende ser uno más”.

“Es para escuchar sus vivencias y sus necesidades, y cómo nosotros podemos aportar por la paz y cómo hacerlo en posguerra para ellos”, amplió el riojano, al tiempo que aseveró: “Condenamos abiertamente lo que está pasando en la guerra y sobre todo lo que está haciendo Putin y sus Fuerzas Armadas con Ucrania”, país al que invade desde el pasado 24 de febrero.

A partir de ello, Martínez lanzó una picante frase en alusión a la vicepresidenta y titular del Senado. “Me gustaría que si hay gente que no simpatiza con Ucrania o que no quiere condenar a Putin y a Rusia con lo que están haciendo, que no obstaculicen esta iniciativa, que lo permitan”. Y sugirió que “si alguno desea pedir escuchar a Putin, sería bueno que ponga la cara y la firma en un proyecto como éste y avance con esa iniciativa a tal efecto”.

La primera embestida de Cristina

Martínez tenía cinco minutos por reglamento, y ya había consumado casi cuatro. De todas formas, empezó a leer “otra cuestión de privilegio, el expediente 140/22…”. Pero antes de seguir con su alocución, fue interrumpido por Cristina Kirchner, quien lo advirtió: “No, no, senador. Estamos en Preferencias, no Privilegios”. “Perdón, la preferencia, me equivoqué”, reconoció el riojano, y, socarronamente, la vicepresidenta remarcó: “Sí, sí, claro”.

A partir de allí, el radical empezó a explicar su segunda iniciativa, “que pide la suspensión del acuerdo firmado en diciembre con Rusia para que nuestras tres Fuerzas Armadas se vayan a formar y capacitarse en academias rusas para sus acciones”. Al respecto, aclaró: “Podemos dar el beneficio de la duda de que cuando esto se firmó, todavía no estaba ni se sabía de la guerra y todo lo que era capaz de hacer ese presidente (Putin)”.

Luego, detalló que hay firmados convenios similares con distintos países del mundo. Y que en el caso del acuerdo con Rusia, Argentina, desde el Parlamento, “va a tener que tomar una decisión”. “Me parece lamentable que podamos mandar a nuestras Fuerzas Armadas para la democracia a formarse de acuerdo a lo que mande Putin”, advirtió Martínez, quien ya se había pasado sus cinco minutos y estaba adentrándose al sexto.

Segunda interrupción y pedido de “redondeo”

No obstante, siguió por su tercer pedido de preferencia. “Por último, la tercera iniciativa que pido la preferencia es la modificación de la Ley del Manejo del Fuego, pidiendo la derogación de las modificaciones que se hicieron…”, decía Martínez, hasta la interrupción de Cristina, quien le remarcó: “Senador, va por la tercera. Pero de Preferencias son cinco minutos”.

“Cinco minutos por preferencia. Son tres preferencias, pero ya termino”, se excusó el riojano, y la titular de Cámara alta lo volvió a corregir: “No, no. La preferencia, cuando hace uso de la palabra un senador, ese senador o senadora tiene cinco minutos por reglamento. Usted ha transcurrido ya dos minutos. Va por siete minutos”, subrayó.

“Redondeo y termino”, insistió Martínez, y la vicepresidenta le indicó: “Redondee. Gracias”. Martínez siguió exponiendo sobre su tercer proyecto, relacionado a lo que fueron los incendios en Corrientes y la emergencia ambiental en todo el país, pero Cristina, impaciente, volvió a interrumpirlo: “Senador, le reitero. La preferencia es para pedir la preferencia, no fundamentarla”. “Pero hay que fundamentarla. Bueno, ya termino”, dijo el senador.

Fuente: El Intransigente