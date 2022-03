Coronavirus en Argentina: nuevo parte oficial

El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves 17 de marzo de 2022 que, en las últimas 24 horas, se registraron 29 muertes por coronavirus y 4.577 nuevos contagios. Con estos datos, el total de casos acumulados desde el inicio de la pandemia es de 8.990.413, mientras que los fallecimientos suman 127.363.

En esta última jornada se realizaron 46.556 testeos, por lo que la tasa de positividad registrada es del 9,83%. Este porcentaje es un dato alentador, ya que está por debajo 10% que recomienda la OMS para considerar que la pandemia está controlada.

En este momento hay 65.502 casos activos en el país. Se trata de personas que fueron diagnosticadas con la enfermedad y aún no fueron dadas de alta en el sistema nacional. En tanto, el total de recuperados asciende a 8.797.548. Por otro lado, del total de muertes reportadas hoy, 14 son hombres y 15 mujeres. La provincia de Salta fue la que más decesos notificó, con 7 fallecidos de los 29 en total.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento, en Argentina hay 707 personas con COVID-19 internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 39,3% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 40,2%.

De los 4.577 contagios reportados esta tarde, 2.229 (el 48,70%) son de la provincia de Buenos Aires; 560 de CABA; 77 de Catamarca; 22 de Chaco; 78 de Chubut; 57 de Corrientes; 463 de Córdoba; 38 de Entre Ríos; 47 de Formosa; 2 de Jujuy; 79 de La Pampa; 3 de La Rioja; 74 de Mendoza; 219 de Misiones; 62 de Neuquén; 73 de Río Negro; 15 de Salta; 15 de San Juan; 17 de San Luis; 38 de Santa Cruz; 153 de Santa Fe; 2 de Santiago del Estero; 7 de Tierra del fuego y 247 de Tucumán.

La cuarta dosis

Esta mañana, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, informó que las autoridades sanitarias decidieron permitir la aplicación de una cuarta dosis contra el COVID-19 con alguna de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a las personas que necesiten viajar y hayan completado su esquema con el inoculante de origen ruso Sputnik V, aún no avalado a nivel global.

“Las personas que deban realizar un viaje al exterior y necesiten una vacuna habilitada deberán presentar el pasaje y justificarlo en razones personales, familiares, humanitarias, de trabajo, de estudio, religiosas o recreativas”, dijo la ministra.

Según Vizzotti, el país está en contacto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el avance que se logró fue enorme. “El Instituto Gamaleya y la Federación Rusa presentaron más de 800 documentos. Estaba programada la visita de inspección y justo sucede la situación relacionada a la guerra y se postergó. Lo que se postergó es que la OMS pueda hacer la evaluación para incorporar en la lista de emergencia a la Sputnik”, explicó la funcionaria en diálogo con Radio Con Vos.

De acuerdo con la ministra, esta situación, “genera una complicación con los viajes” a las personas que recibieron dos o tres dosis de la vacuna rusa.

“Nosotros acabamos de terminar una reunión avalando la aplicación de la cuarta dosis en personas que necesiten viajar”, informó, ya que se han visto complicadas por “un inconveniente que no es sanitario, es un inconveniente de decisión de países de no aprobar una vacuna que tiene probada la eficacia, efectividad y seguridad, pero la gente no tiene la culpa”.

“Desde Argentina, como tenemos stock de vacunas, para que las reciban todos los que tienen que iniciar o completar el esquema y recibir el refuerzo estamos habilitando la dosis habilitada por la OMS paras que pueda viajar”, subrayó Vizzotti. Es decir que, quienes hayan recibido dos o tres dosis de Sputnik V, aunque no se encuentren dentro del grupo elegible para la cuarta dosis, podrán recibirla si justifican la necesidad de trasladarse al exterior, a algún destino que no acepte el inoculante desarrollado por el Instituto Gamaleya.

Por otra parte, esta mañana arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza un nuevo cargamento con 216.000 dosis pediátricas de vacuna contra la COVID-19 del laboratorio Pfizer. A este envío se sumará el sábado 19 de marzo otro embarque con 1.746.000 dosis de Moderna, por lo que el país incorporará esta semana 1.962.000 vacunas de diferentes laboratorios proveedores para seguir dando respuesta a la pandemia.

Así, Argentina habrá recibido 116.420.525 dosis desde el inicio del Plan Estratégico de Vacunación contra el SARS-CoV-2. De ese total, 14.683.210 corresponden a Sputnik V (10.490.055 dosis del componente 1, y 4.193.155 del componente 2), y 6.296.125 a Sputnik V producidas en la Argentina por el laboratorio Richmond (1.634.875 del primer componente, y 4.661.250 del segundo).

En tanto, 20.080.710 corresponden a Pfizer y 1.080.000 a Pfizer pediátrica; 31.672.800 a Sinopharm; 29.643.700 a AstraZeneca; 11.259.980 a Moderna; y 1.704.000 a CanSino.

Según datos del Monitor Público de Vacunación, Argentina distribuyó a la fecha 107.959.090 vacunas, de las cuales 102.876.090 fueron enviadas a todo el territorio nacional y 5.083.000 se donaron a otros países. Las aplicaciones totalizan 95.310.114. Así, 40.535.672 personas iniciaron su esquema y 36.752.205 lo completaron, mientras que 3.027.621 personas recibieron dosis adicionales y 15.116.629 dosis de refuerzo.