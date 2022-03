Murió Sebastián Amurín: tenía un tumor en el rostro

Sebastián Amurín, el joven de 25 años que tenía un tumor en la cara, falleció el jueves al mediodía. Su familia lo comunicó a través de un mensaje en redes sociales. El tumor había avanzado en los últimos meses.

“En el día de la fecha lamentamos comunicar que Sebastián ha fallecido. En el transcurso del día vamos a dar datos de dónde será velado. Muchas gracias a todos por el incondicional apoyo todos estos años, él ya no sufre más”, escribieron familiares de Amurín desde la cuenta de Instagram del joven.

En sus últimas publicaciones, Sebastián Amurín aseguró que su estado no era para nada alentador. “Los médicos dijeron que nos preparemos ya que la enfermedad es muy grave y porque mi cuerpo, poco a poco, está mostrando signos de que no puede pelear más”, comentó.

Y continuó: “Pido por favor ayuda porque no quiero morir, no creo merecer morir así, merezco tener un futuro como todos, tener mi familia, tener mis hijos, ver a mi mamá disfrutar de sus nietos, el orden natural, y no tener que morirme ahora”.

Quién era Sebastián Amurín

Sebastián Amurín era un joven de 25 años que vivía con su mamá María y su hermano Rodrigo en Moreno. Era fanático de River y locutor, profesión que compartía con su madre.

Hace un tiempo, había trabajado en la municipalidad de su partido revisando las cámaras de seguridad.

Sin embargo, su vida cambió en 2014 cuando, a sus 17 años, sintió un bulto en el rostro.

“Pensé que era un granito, pero con el tiempo iba creciendo, así que hice una consulta en el hospital Ramos Mejía y allí decidieron hacerme una biopsia. En enero de 2015 recibí los resultados y todos los datos daban como concluyente que tenía este sarcoma”, relató años atrás.