La primera esposa de Gerardo Rozín publicó una emotiva carta

La muerte de Gerardo Rozín fue un golpe muy duro para sus amigos y familiares. A casi una semana de su partida, habló por primera vez Mariana Basualdo, su primer gran amor. Con ella se casó y tuvo a su primer hijo, Pedro.

En un posteo de Instagram, la mujer volcó sus sentimientos y dio algunos detalles de la historia que los unió hace 40 años. “Todo empezó con tu primera apuesta por mí. Esa vez remaste para salir conmigo y ganarle a dos amigos un alfajor y una coca”, comenzó relatando.

Luego, agregó: “Siguieron la secundaria, las clases de teatro, años de amistad, tu exilio en Buenos Aires, tus visitas a Rosario, mates en mi oficina y la segunda gran apuesta: formar una familia. Después la vida misma, separados, pero siempre a la par. Lo próximo no va a ser fácil, pero como diría nuestro querido Drexler ‘mi corazón va a sanar. Va a sanar, va a sanar. Y va a volver a quebrarse. Mientras le toca pulsar’. Hasta siempre socio de mi vida”.

Carmela Bárbaro se despidió de Gerardo Rozín

La segunda esposa del conductor también expresó sus sentimientos en las redes sociales, donde compartió una foto de la familia ensamblada que habían formado.

“¿Cómo se elige una foto? ¿Una sola? ¿Cuántas fotos pueden mostrar lo que viviste con una persona? ¿Y cómo se describen las fotos que van a faltar? Intento despedirme públicamente de una de las relaciones más íntimas de mi vida, y no encuentro la manera adecuada. Seguramente le hubiera pedido a él que me ayude a escribir estas palabras. Ya me estás faltando”, se sinceró Carmela Bárbaro.

Acto seguido, sostuvo: “Me quedo con una familia hermosa, con saludos muy amorosos y el reconocimiento público de tu trabajo que va a llenar de orgullo a tus hijos. Gracias a los colegas por el respeto y el cariño. Hoy no, pero vamos a estar bien”.

La muerte de Gerardo Rozín

La semana pasada se conoció que el estado de salud del presentador de La Peña de Morfi había empeorado. Desde Telefe pidieron prudencia y respeto para hablar sobre el tema, aunque aclararon que se encontraba “muy delicado”.

Su muerte fue confirmada el viernes a última hora con un mensaje de Sol Tomaselli, representante de prensa del canal. El velorio se desarrolló en una funeraria de Almagro, pero sus restos fueron sepultados en un cementerio de Rosario.

Fuente: TN