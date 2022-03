Bussi negó un acercamiento con Alfaro pensando en 2023

Sorprendió a muchos que se hayan sentado en torno a una mesa, después de todo lo que se dijeron. Pero fue el mismo legislador provincial y presidente de la Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, quien admitió a Los Primeros TV que el encuentro que mantuvo este miércoles con el intendente Germán Alfaro se vino gestando hace 30 días.

Ante una consulta, manifestó que este acercamiento no se hizo pensando en las elecciones provinciales de 2023, aunque reconoció que eso sería cuestión de tiempo y de las coincidencias que puedan tener en el marco de la agenda de trabajo que consensuaron durante este último encuentro.

Para poder verse cara a cara, Bussi y Alfaro, se pidieron disculpas mutuas luego de los agravios que cruzaron en los últimos tiempos y en especial durante el proceso electoral del año pasado. "Decidimos dejar atrás los agravios y las diferencias para trabajar por el bien de la comunidad", dijo el líder de FR.

Sostuvo que "nos convocaron temas como la seguridad, el transporte público de pasajeros, el Mercado del Norte y los desagües pluviales, entre otros”.

El presidente de Fuerza Republicana aseguró que con Alfaro acordaron “dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro, que es lo que les interesa a todos los ciudadanos” y para ello expresó que "decidimos armar una agenda, un plan para la ciudad".

Bussi admitió que antes de la reunión en la Intendencia, hubo un encuentro en privado donde "nos pedimos disculpas por los agravios e improperios cometidos recíprocamente y acordamos discutir los temas de la ciudad".

En lo político, el legislador provincial indicó que "sinceramente este acercamiento no tiene nada que ver con el 2023. El encuentro se dio porque fueron muchos años de confrontaciones estériles e inútiles". Sin embargo, dejó abierta la posibilidad a futuro, al expresar que "si esto deriva en nuevos y mejores encuentros, y si al final de la carrera nos encuentra junto en algún espacio electoral, ya se verá. Pero por el momento nada de eso se conversó, porque son tiempos de gestión y hemos apuntado los dos hacia ese Norte".

Distinta es la relación con los referentes del radicalismo, el actual Diputado Roberto Sánchez y el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, con quienes hubo un intento de armado de un frente opositor. "Con ellos hace tiempo que no me hablo. Ellos se portaron mal con la FR porque debían haber salido de Juntos por el Cambio si no se daba la integración de FR, tal como se habían comprometido", dijo Bussi.

El legislador admitió que desde el año 2015 viene manteniendo distintos encuentros con la intención de ser parte de Juntos por el Cambio. "En su momento hubo acercamientos y el espacio de José Cano les negó integrar la coalición. Luego fue Silvia Elías de Pérez en el 2019, y ahora tengo la posibilidad porque las conversaciones con Alfaro tiene como objetivo político buscar una agenda en común que le sirva a la provincia", especificó.