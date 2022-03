Zelensky: "Las negociaciones con Rusia están en curso"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aseguró a última hora de este miércoles que las negociaciones con Rusia “están en curso” y reiteró garantías de seguridad para Ucrania, así como lamentó no poder habilitar más corredores para los civiles que están en las zonas de combate.

“Las negociaciones están en curso. Negociaciones por el bien de Ucrania. Mis prioridades en las negociaciones son absolutamente claras: el fin de la guerra, las garantías de seguridad, la soberanía, la restauración de la integridad territorial, las garantías reales para nuestro país, la protección real para nuestro país”, recalcó en un comunicado publicado en la página web oficial de la presidencia.

En su discurso diario, el presidente ucraniano se refirió al ataque perpetrado en Chernígov en el que las tropas rusas dispararon contra civiles que hacían cola para comprar pan. “Diez personas han muerto”, denunció.

También alertó del bombardeo en el principal teatro de Mariupol, que estaba sirviendo como refugio para “cientos” de personas. “El edificio ha quedado destruido. Todavía se desconoce el número de muertos”, remarcó.

“No olvidaremos a nadie a quien los ocupantes le hayan quitado la vida. No perdonaremos a ninguna alma asesinada. ¡Memoria eterna a todas las víctimas de este terror!”, agregó.

Zelensky celebró también la liberación del alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, quien fue secuestrado el pasado sábado por las tropas rusas y aseguró que se mantiene en conversación con él.

El mandatario destacó en su discurso diario las pérdidas que están sufriendo las Fuerzas Armadas rusas y, según afirmó Zelensky, los soldados enviados por Vladimir Putin no padecieron tanto “ni en Siria, ni en Chechenia ni en Afganistán”. “Las madres de Rusia perderán más hijos que en las guerras de Afganistán y Chechenia juntas”, subrayó el mandatario.

El líder ucraniano incitó a los militares rusos a “volver a casa”. “Depongan las armas. Es mejor que morir en el campo de batalla”, dijo.

Corredores humanitarios inhabilitados

Asimismo, Zelensky lamentó que los corredores humanitarios no hayan podido funcionar este miércoles. “Los militares rusos no dejaron de bombardear, no garantizaron la seguridad. Estamos dispuestos a sacar a la gente y a enviar ayuda humanitaria. Pero no podemos exponer a la gente a bombardeos en la carretera”, sentenció.

“Nos llevamos a los residentes de Mariupol que lograron escapar a Berdyansk. Los llevamos a Zaporizhzhia. En total, más de 6.000 residentes de Mariupol salieron en un día, entre ellos más de 2.000 niños”, resaltó el mandatario.

En este contexto, Zelensky asegurado que los militares rusos también intentaron interrumpir este traslado. “Abrieron fuego de mortero en el tramo de la carretera entre Vasilivka y Kamianské, en la región de Zaporizhzhia. Sólo por un milagro no hubo víctimas. Cinco ucranianos resultaron heridos, entre ellos dos niños”, detalló.

El presidente de Ucrania instó a la población de Ucrania a no rendirse: “Todos nosotros resistimos, no nos rendimos”. Además, Zelensky elogió la valentía de los miles de ciudadanos de la ciudad de Berdyansk por salir a las calles a protestar contra la ocupación rusa.

Fuente: Infobae