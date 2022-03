Exportadores de carne seguirán en el plan “Cortes Cuidados”

La maniobra de los frigoríficos exportadores amenazando con dejar de volcar al mercado interno 6.000 toneladas por mes de carne a precios subsidiados no cayó para nada bien en el Gobierno y enseguida llegaron las reacciones. Algo quedó claro, no hay margen de negociación en este contexto y por eso, en primer lugar, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, intimó al Consorcio ABC, que nuclea a los principales frigoríficos exportadores de la Argentina, a cumplir con lo pactado o en caso contrario se aplicaría la denominada Ley de Abastecimiento.

Pero eso no fue todo porque este miércoles el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, con su habitual posición dialoguista se reunió con los líderes del ABC para poner sobre la mesa la marcha de las exportaciones y los cupos asignados –algo que los empresarios “habían señalado como poco transparente”- y tomó una drástica decisión el frigorífico que no cumpla con lo pactado no podrá exportar ni un solo kilo de carne.



En este marco de máxima tensión, a última hora desde el sector exportador dejaron trascender que luego de un encuentro entre sus socios resolvieron continuar abasteciendo de forma normal el acuerdo de precios. En total son unas 6.000 toneladas de siete cortes que deben ofrecerse a los siguientes valores: la tira de asado, $699; vacío, $749; matambre, $779; falda, $449; tapa de asado, $639; nalga, $799, y paleta $649.

"Maniobra extorsiva"

Lo cierto es que, en el ministerio de Agricultura cayó como una bomba la versión que dejaron trascender los exportadores en los medios, acerca de que el organismo está manejando los permisos para exportar con “poca transparencia” y a su vez, en descontento con este escenario directamente dejarían de volcar al mercado interno las 6.000 toneladas de carne que habían acordado con el propio Feletti y Domínguez pocos meses atrás. En los despachos oficiales hablan directamente de una “maniobra extorsiva” y detallan que los envíos se están desarrollando con total transparencia e incluso esas planillas son de dominio público.

La lectura oficial es que los frigoríficos exportadores buscaron hacer ruido en un contexto en el que la inflación en alimentos alcanzó en febrero su valor máximo desde 1991 y cuando además tiempo atrás se llegó a barajar la posibilidad de incrementar las retenciones a las exportaciones de carne vacuna que hoy están en el 9% pero podrían subir hasta el 15% sin la necesidad de que el Gobierno consiga la aprobación del Congreso. En aquel contexto fue el propio Domínguez quien intercedió para reordenar el esquema de exportaciones y consiguió además acercar un acuerdo para que los frigoríficos exportadores destinen en el mercado interno carne a valores alrededor del 20% por debajo de los de lista.

Es por eso que Domínguez no dudó en mostrar una posición inflexible e incluso ayer recurrió a sus redes sociales para dejarlo en claro. En su cuenta personal de Twitter el funcionario detalló: “Acabo de terminar la reunión con el Consorcio ABC. Les informé que quienes no cumplan con los compromisos asumidos con las y los argentinos, no podrán continuar exportando carne. Tomé esta decisión en el marco del conflicto bélico que impulsó subas a nivel global en el precio de los alimentos, situación que se suma a la crisis que atraviesa nuestra ganadería por la sequía, los incendios en Corrientes y el faltante de 1 millón y medio de cabezas”.

Por su parte, a Feletti tampoco le tembló el pulso y fijó un plazo de 48 horas, para que los frigoríficos eleven un informe sobre “las ventas de los cortes del programa Cortes Cuidados realizadas por sus asociados a todos los miembros involucrados en el programa durante febrero”. Caso, contrario la cartera podría aplicar la Ley de Abastecimiento (20.680) que traería aparejado severas multas para las empresas.

A partir de aquí se comenzará a escribir un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y los grandes frigoríficos que concentran el 80% de las exportaciones de carne vacuna de la Argentina. Es que los ánimos en los despachos oficiales quedaron caldeados y por su parte los empresarios buscarían a partir de abril una actualización de los precios contemplados en el acuerdo y ese será para adelante otro punto de posible conflicto.

Fuente: Ámbito