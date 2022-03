"La Señora de los Velorios" estuvo en el de Arturo Bonin

María Eleuteria Quiroz despidió a cientos de famosos. "Me gusta acompañarlos y despedirlos", cuenta la mujer que se hizo conocida por esta particular afición.

"La Señora de los Velorios", María Eleuteria Quiroz, o también conocida como Mari, admite su obsesión por estar presente en los funerales, las misas por el último adiós y los homenajes a distintas personalidades del ambiente artístico, la política y el deporte, y también de casos que conmocionaron al país.

El día de hoy, cuando se realizaba la despedida del actor Arturo Bonín, se la vió también entre la gente, presente como en muchos otros velorios, por lo menos así lo asegura el usuario @RealTimeRating.

La Señora de los Velorios presente en el de Arturo Bonin. pic.twitter.com/MEOb19rsc4 — Real Time 📈 (@RealTimeRating) March 17, 2022

Es oriunda de Perugorría -provincia de Corrientes- y vive en Buenos Aires desde 1983. "Soy soltera, no tengo marido ni hijos a quiénes darle ninguna explicación. Me entero que alguien murió, y voy", cuenta Mari.

En el entierro de Alfredo Alcón

"Pero soy prudente: mi intención es acompañar y tratar de no molestar a la familia. Me gusta manejarme bien. Si puedo los saludo, y me retiro", aclara quien vive en un hotel del barrio de Constitución "para no pagar los impuestos".

Sus despedidas

Desde que vive en Buenos Aires, estuvo presente en los velorios y entierros de Leonardo Simons, Daniel Mendoza, Jorge Porcel, Carlos Monzón, Jorge Guinzburg, Lydia Lamaison, Julio Grondona, Alberto Nisman, Jorge Ibáñez, Romina Yan, Sandro, Mercedes Sosa, Raúl Alfonsín, Caloi, Irma Roy, Alfredo Alcón y Débora Pérez Volpin, entre muchos otros.