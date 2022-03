Rusia y Ucrania avanzan en un acuerdo para frenar la guerra

Un acuerdo con Kiev sobre el estatus neutral de Ucrania como parte de un acuerdo de paz podría estar cerca, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, incluso cuando Volodimir Zelenski dijo al Congreso de los Estados Unidos que el Kremlin había convertido los cielos ucranianos en una "fuente de muerte", informa The Guardian.

El 'borrador de la paz' consistiría en 15 puntos, que han sido adelantados por el 'Financial Times', entre los que se incluiría la renuncia de Ucrania a integrarse a la OTAN. Una de las causas por las que comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero. Precisamente, el martes, Zelenski dio un paso atrás a este respecto, al reconocer que su país"no será miembro de la OTAN".

Desde hace unos días, tanto el régimen de Putin como el gobierno de Zelenski habían acercado posturas y superado algunas líneas rojas. En el caso del primero, ya no le importa reconocer al presidente ucraniano como legítimo. En el caso del ruso, Zelenski le concede ya abiertamente una renuncia explícita a la Unión Europea y a la OTAN. Para completar el acercamiento, Moscú propone para Ucrania un estatus parecido al que Suecia mantiene con Bruselas.

Sergei Lavrov sugirió en una entrevista con los medios que las conversaciones con Kiev estaban ganando terreno a pesar del continuo derramamiento de sangre, haciéndose eco de los comentarios cautelosamente optimistas del presidente de Ucrania sobre las negociaciones durante la noche.

"Las negociaciones no son fáciles por razones obvias", dijo Lavrov a RBC news. "Sin embargo, hay alguna esperanza de llegar a un compromiso. "El estatus neutral ahora se está discutiendo seriamente junto, por supuesto, con las garantías de seguridad. Esto es lo que ahora se está discutiendo en las conversaciones. Hay redacciones absolutamente específicas y, en mi opinión, las partes están cerca de ponerse de acuerdo sobre ellas". Sería una fórmula comparable a la de Austria o Suecia.

REUNIÓN PUTIN-ZELENSKI

Rusia insistió hoy en que está dispuesta a que se celebre una cumbre entre Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, informa Efe. "Nuestro presidente ha declarado en repetidas ocasiones que no impide que se celebre una reunión de este tipo. Sin embargo, estas reuniones no deben ser sólo por reunirse. Hay que llegar a algún acuerdo", afirmó el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, tras reunirse hoy en Ankara con su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu. El propio Putin ha declarado hoy que no había opciones pacíficas respecto a Ucrania.

El ministro turco, por su parte, volvió a mostrar la disposición de su país de organizar una cumbre entre Putin y Zelenski. "Hay decisiones que deben ser tomadas por los líderes cuando se alcanza el consenso. En este momento, nos gustaría organizar una reunión de este tipo. También se lo dijimos a los ucranianos", dijo Cavusoglu, que mañana se reunirá con el ministro ucraniano de Exteriores en Kiev.