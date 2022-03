Derribó a un delincuente y evitó un robo

Una cámara de seguridad filmó el momento en el que un ladrón intenta robarse una bolsa (aparentemente con dinero dentro) pero es reducido por la propia víctima antes de huir.

El episodio ocurrió en un estacionamiento de las calles 9 de Julio y General Paz, en la zona sur de San Miguel de Tucumán.

Además, otro sujeto ayudó a la víctima a evitar que el ladrón pueda escapar. En la calle, también se puede notar a un sujeto en una motocicleta roja, de quien sospechan es un cómplice que pudo huir.

Fuentes oficiales informaron que el hecho ocurrió cerca de las 13.00 de este lunes. El sujeto, apodado "Chizo", fue detenido y trasladado a la comisaría seccional 2da.

Intervino la Unidad Fiscal en Delitos Flagrantes de turno C.J.C. La suma que había en la bolsa era de $300.000 y fue devuelto a su propietario.

Mirá la nota con el joven que evitó el robo

"Fue una desgracia pero con suerte porque no pasó a mayores. Iba caminando, escuché que una persona pedía ayuda desde el estacionamiento. Yo vi entrar al delincuente corriendo al estacionamiento, me pareció extraño y luego vinieron los gritos. Me salió espontaneo, no sabía qué hacer y le metí una patada para derribarlo", contó el testigo y persona clave para evitar el robo.