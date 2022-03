Cristina Fernández hizo millonarios vuelos privados al sur

La oposición pidió explicaciones porque asegura que los viajes no tuvieron que ver con la gestión e incluyeron fines de semana, Navidad y Año Nuevo

83.288 kilómetros, el equivalente a seis viajes desde la Argentina a Rusia. Esa es la distancia total que recorrieron en 2021 los aviones de la Flota Aérea Presidencial y una aeronave de la empresa YPF para llevar y traer a Cristina Kirchner desde y hacia Río Gallegos y El Calafate, su “lugar en el mundo”.

TN accedió a documentos oficiales que exponen que para llevar y traer a Cristina Kirchner el Estado gastó el año pasado $16.590.000 solo en el combustible y el pago de tasas de las aeronaves Tango 04, 10, 11; y un Learjet de la firma YPF que también fue contratado en cuatro oportunidades para los traslados de la Vicepresidenta.

Fueron en total 21 operaciones que en muchos casos -19 casos- se realizaron pese a que Cristina Kirchner no tenía agenda o actividad oficial en el sur, lo que generó críticas de la oposición y un pedido de informes por parte del bloque de Juntos por el Cambio.

El Gobierno sostiene que los vuelos de Cristina Kirchner están habilitados por dos decretos firmados por Alberto Fernández en diciembre y marzo de 2020. Entre los viajes analizados solo dos podrían justificarse: un vuelo que realizó cuando ejercía la Presidencia en forma transitoria y otro que hizo para inaugurar una zona franca en Santa Cruz.

Los vuelos de Cristina Kirchner: fines de semana largos, Navidad y Año Nuevo

Los documentos demuestran que hubo viajes en fechas que coincidían con fines de semana largos, en los que la Vicepresidenta hizo mover la flota desde Buenos Aires para recorrer los poco más de 300 kilómetros que separan El Calafate de Río Gallegos y vuelos para pasar la Navidad y el Año Nuevo en el sur del país.

El equipo de Todo Noticias realizó una radiografía del uso que Cristina Kirchner le dio a los aviones oficiales, operaciones que el Gobierno justifica con un decreto (194/2020) que se creó en marzo de 2020 a pocos meses de la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, pero la oposición cuestiona con fuerza ese argumento.

Esta historia comenzó el 25 de febrero de 2021. Ese día el Tango 11 despegó en vuelo “ferry” desde el Aeropuerto Internacional de “El Palomar” -provincia de Buenos Aires- hacia Río Gallegos, en donde Cristina Kirchner esperaba a esta aeronave para regresar a la Capital.

El avión partió a las 17.40 desde el sur y arribó al territorio bonaerense a las 20.20. El costo de la operación fue de $327 mil, solo de combustible.

La Vicepresidenta había llegado a esa ciudad días atrás para pasar su cumpleaños en familia. Por aquellas jornadas ejercía la Presidencia desde la Patagonia debido al viaje de Alberto Fernández a México, por lo que era correcto el uso del Tango 11 para su traslado. Pero, a partir de ese momento, Cristina Kirchner comenzó a volar a El Calafate y Río Gallegos sin informar ninguna agenda oficial.

El 4 de abril de 2021 el Tango 11 voló desde la Ciudad de Buenos Aires a El Calafate para traer hacia la Capital Federal a la Vicepresidenta que había ido a esa ciudad a pasar el fin de semana largo de Pascuas. El vuelo de ida lo había hecho en una unidad de Aerolíneas Argentinas.

El traslado aéreo para regresar a la Vice a Buenos Aires demandó otros $401.937, solo de combustible. A estos gastos se le deben sumar el resto de los costos operacionales de una aeronave.

Hasta mediados de abril del año pasado Cristina Kirchner siempre se había trasladado al sur en vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas.

Como titular del Senado, cuenta con la posibilidad de utilizar pasajes de la firma de bandera. Este medio pudo saber que entre el 10 de diciembre de 2019 y mayo de 2021 utilizó 15 tramos aéreos, pero luego comenzó a viajar -mayoritariamente- en aviones de la Presidencia.

El Tango 11 viajó desde Buenos Aires a El Calafate para llevar a Cristina Kirchner a Ríos Gallegos

El viernes 23 de abril de 2021 despegó desde el Aeroparque Jorge Newbery el Tango 10 con destino a El Calafate, provincia de Santa Cruz. En el interior de este Learjet 60 perteneciente a la flota de la Presidencia de la Nación viajaba Cristina Kirchner. El avión despegó a las 17.30 y aterrizó en la ciudad del sur del país a las 20.30.

Tan solo una hora después la aeronave regresó a la Ciudad de Buenos Aires en vuelo “ferry”, ya sin los pasajeros y solo con la tripulación.

Cuatro días más tarde, el 27 de abril, otra de las aeronaves que presta servicio para la Presidencia, el Tango 11, despegó desde la Capital Federal nuevamente hacia El Calafate. La misión era trasladar a Cristina Kirchner -que aún permanecía en esa ciudad- hacia Río Gallegos.

A El Calafate y Río Gallegos las separan solo 300 kilómetros. Sin embargo, se requirió que la flota se mueva desde Buenos Aires para trasladar a la Vicepresidenta de una ciudad a la otra. Por aquellos días no se informó agenda oficial de Cristina Kirchner en el sur.

El Tango 11 recorrió los 2067 kilómetros de distancia entre la Capital Federal y El Calafate y luego con la Vicepresidenta a bordo apuntó hacia Río Gallegos.

Los pilotos debieron pasar la noche en el Sur y finalmente el 28 de abril, desde Río Gallegos, el T-11 trajo de regreso a la titular del Senado a la Ciudad de Buenos Aires.

Toda la operación tuvo un costo -solo de combustible- de $894.535. Los datos se desprenden de documentos oficiales.

Cristina Kirchner viaja acompañada de sus custodios y “personal de apoyo”: se niegan a entregar sus nombres

A estas operaciones se sumó tiempo después la del 4 de junio de 2021: un vuelo que conectó Buenos Aires con Río Gallegos. Cristina Kirchner viajó al sur en el Learjet T-10, el mismo avión que dos días después la fue a buscar. Todo costó $795.544.

En la información oficial se consigna que la Vicepresidenta vuela acompañada de sus custodios y de “personal de apoyo”.

Este medio pidió conocer la identidad de todas y cada una de las personas que acompañaron a Cristina Kirchner en sus vuelos, pero la Secretaría General se negó a entregar esa información al asegurar que se pone en riesgo la seguridad de la Vicepresidenta.

El Gobierno contrata un avión de YPF para llevar a Cristina Kirchner al Sur

A la polémica por el uso de estos bienes del Estado pese a no tener una agenda oficial, se suma que Cristina Kirchner utilizó cuatro veces un avión de la empresa YPF para volar al sur.

Se trata del Learjet 60, matrícula LV-BTA, de dimensiones similares a los Tango 10 y 11, pero con un costo de vuelo mucho más elevado ya que el Estado debe pagar, además del combustible, costos por tasas y cargos en dólares.

Según documentos oficiales que detallan las fechas en las que Cristina Kirchner usó estos aviones. Para que la funcionaria se traslade al Sur, la Casa Rosada le pagó a YPF alrededor de $3.800.000. Una parte de los pagos fue en pesos y otra en dólares.

Los vuelos de Cristina Kirchner en el avión de YPF

El 9 de julio de 2021 el avión partió desde Capital Federal hacia el Calafate para llevar a la Vicepresidenta. Luego la nave retornó un día después con destino al aeropuerto de origen. Todo la operación tuvo un costo por combustible de $396.360 y U$S 6250 de tasas y cargos. Las facturas se emitieron a favor de YPF S.A. El viaje se produjo en el marco del feriado del 9 de julio y Cristina Kirchner no tenía agenda oficial.

El 14 de julio este mismo avión de YPF partió nuevamente desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Río Gallegos para recoger a la Vicepresidenta y traerla de regreso a la Capital. El costo fue de $399.459 en combustible y US$6.591 de costos por tasas y cargos.

Aunque las fuentes oficiales consultadas no lo precisaron, se cree que este avión fue a buscar a Cristina Kirchner para que el 16 de julio exponga desde su oficina en el Senado de la Nación en la audiencia por el Memorándum con Irán, lo que en rigor está fuera de su agenda oficial, ya que se trata de un procedimiento judicial.

El 18 de septiembre el avión de YPF volvió a llevar a Cristina Kirchner a El Calafate desde Buenos Aires en una operación que costó otros $464 mil en combustible y US$ 6591 en tasas y cargos. Ese fin de semana no fue uno más. Tan solo dos días antes Cristina Kirchner había publicado una durísima carta contra Alberto Fernández tras haber perdido las PASO. No tuvo agenda oficial y de hecho aprovechó su estadía en el Sur para reunirse con Axel Kicillof en medio de la crisis de Gobierno.

El 21 de septiembre, el avión de YPF vuelve a salir desde Buenos Aires para traer a Cristina Kirchner. Fueron otros $277 en combustible y U$S 4.091 en tasas y cargos. En el Gobierno explicaron que el uso de los aviones de YPF se produjo porque en esas fechas no estaban disponibles las naves de la Flota Aérea Presidencial y que se debió hacer una “comunicación administrativa” con la petrolera estatal para solicitar el “alquiler” del avión para trasladar a Cristina Kirchner.

Todos los costos por utilizar esta nave corrieron por cuenta del Estado.

Cristina Kirchner comienza a usar el Tango 04 para volar al sur

El miércoles 18 de agosto la Vicepresidenta voló hacia El Calafate en el Boeing 737-500, más conocido como Tango 04, un avión de un tamaño mucho mayor a los T-10 y T-11, lo que lo convierte en una aeronave más costosa.

Cristina Kirchner arribó al sur a las 19.10 de ese miércoles y el avión luego regresó en vuelo ferry a la Capital Federal. Para llevar adelante esta operación el costo de combustible fue de $1.569.195.

Por haber viajado a El Calafate, Cristina Kirchner se ausentó de la sesión del Senado en la que se aprobaron, entre otras cuestiones, pliegos de jueces. No tenía agenda oficial en el sur.

Cristina Kirchner utilizó el Tango 04 para ir a votar en las PASO

El 9 de septiembre, tres días antes de las PASO, Cristina Kirchner viajó en el Tango 04 a Río Gallegos. Ese mismo día el avión regresó a CABA en vuelo ferry. La Vicepresidenta pasó el fin de semana en esa ciudad y emitió su voto el domingo 12 de septiembre de 2021.

Solo unos minutos después del mediodía, el Tango 04 partió desde Buenos Aires hacia Río Gallegos para traer a Cristina Kirchner, que esa misma noche no logró disimular en el escenario su malestar por la derrota del Frente de Todos en las PASO.

Pocos días después, la Vicepresidenta desataría una crisis interna sin precedentes en la fuerza luego de que sus ministros pusieran a disposición su renuncia sin haber consultado a Alberto Fernández.

El 17 de octubre Cristina Kirchner volvió a utilizar esta aeronave para volar a Río Gallegos e inaugurar una zona franca minorista con Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz. El 21 de ese mes el mismo avión la fue a buscar. Ambas operaciones tuvieron un valor de $3.078.326.

Cristina Kirchner viaja al sur tras una histerectomía

La Vicepresidenta volvió a subirse al Tango 11 el 19 de noviembre para volar directo hacia El Calafate. Lo hizo luego de recibir la autorización médica de sus doctores, que seguían con atención su recuperación tras haber sido operada de una histerectomía total en el Sanatorio Otamendi.

El 22 de noviembre la aeronave fue en vuelo ferry a El Calafate para traerla de regreso a Buenos Aires. El costo de ambas operaciones fue de $1.029.437. Buena parte de estos vuelos fueron reportados por Aviones en Ezeiza. Este medio luego solicitó de manera formal la información y obtuvo detalles de los costos y las operaciones.

$1.178.616 para pasar Navidad y Año Nuevo en El Calafate

Como cada año Cristina Kirchner pasó las Fiestas en Santa Cruz. El 23 de diciembre el Tango 11 la llevó hasta El Calafate -donde pasó la Nochebuena y la Navidad- y luego la aeronave volvió vacía.

Cinco días después, la Vicepresidenta regresó a la Capital Federal en el mismo avión. El 28 de diciembre la unidad despegó desde Aeroparque y llegó a El Calafate a las 14.30. El periplo de regreso se inició a las 17. Para las 19.50 Cristina Kirchner ya estaba en la Ciudad de Buenos Aires.

Pero solo dos días después, el 30 de diciembre, Cristina Kirchner volvió a partir hacia el sur. Fue en el Tango-11, que la depositó en su “lugar en el mundo” a las 17 de ese día. La Vicepresidenta se quedó en el sur a descansar hasta mediados de enero de 2022.

La oposición criticó el uso de Cristina Kirchner de los aviones de la Flota Aérea Presidencial

El diputado de Juntos por el Cambio Álvaro De Lamadrid, junto con otros legisladores del espacio, requirieron en 2021 que Cristina Kirchner explique si sus vuelos fueron con motivo de una actividad personal o si solo utilizó la flota para visitar Santa Cruz, donde la funcionaria y su familia poseen diversas propiedades.

Para De Lamadrid, la flota presidencial solo debe ser utilizada por el Presidente de la Nación o cuando un funcionario del Gabinete realice una actividad oficial. Cuestionó que varios de estos periplos se realizaron por “motivos personales”.

La respuesta del Gobierno sobre los vuelos de Cristina Kirchner en aviones de Presidencia

Tras la asunción de Alberto Fernández, el Gobierno emitió en marzo de 2020 el decreto N°194/2020 que le asignó a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación la tarea de “planificar, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con los traslados aéreos del señor Presidente de la Nación y los que le encomiende expresamente el Secretario General, para los integrantes del PODER EJECUTIVO NACIONAL dentro y fuera del territorio nacional como así también el funcionamiento y mantenimiento de la flota presidencial de aeronaves”.

La respuesta del Gobierno es que todos los vuelos de Cristina Kirchner son oficiales ya que se realizan en el marco de este decreto. Pero, para la oposición esta normativa se creó solo con el objetivo de que Cristina Kirchner pueda utilizar los aviones de Presidencia para ir y volver del Sur.

En rigor, ninguno de los funcionarios del Gabinete nacional usa los aviones de Presidencia para volar a sus domicilios en el interior del país. Este medio se comunicó con el entorno de la Vicepresidenta, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta.