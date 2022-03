FMI: tensiones y poroteo en el Senado ante la votación clave

En la previa a lo que será el debate en el recinto este jueves, los integrantes del bloque del Frente de Todos en el Senado mantuvieron una reunión el lunes al mediodía en la que dialogaron acerca de las diferentes posturas en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según pudo saber Ámbito, durante el encuentro se habló sobre aceptar las diferentes posturas individuales como regla básica para garantizar la convivencia interna del bloque que preside José Mayans, y que se prevé al igual que en Diputados, votará dividido.

Se espera que cerca de una decena de las 35 bancas se reparta entre votos negativos y abstenciones. Entre estos se cuentan los de los camporistas Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, Martín Doñate María Eugenia Duré y Matías Rodríguez, el neuquino Oscar Parrilli, Juliana Di Tullio (Buenos Aires), entre otros.

No obstante, en la Cámara alta pesa fuerte la postura de los gobernadores, quienes manifestaron en términos generales su respaldo al acuerdo en una reunión que mantuvieron la semana pasada en Casa Rosada con el propio presidente Alberto Fernández. También acompañaron el debate del proyecto la semana pasada en Diputados.

Tras el encuentro de los senadores oficialistas el ministro de Economía Martín Guzmán y el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, despejaron dudas a propios y ajenos. Para el tucumano las críticas hacia el acuerdo con el FMI "no deben ser razón para alentar el voto en contra en esta particular coyuntura", y consideró que la norma que se debate "no es a favor" del organismo sino "a favor de la Argentina".

A su turno el ministro Guzmán reiteró el mensaje que dio en la Cámara de Diputados y celebró que "se discuta en el Parlamento" el acuerdo con el FMI. Es un "proceso que nos enriquece", dijo.

"No es sano que un Gobierno de turno pueda actuar sin un amplio respaldo", dijo Guzmán, al tiempo que enfatizó en que una situación contraria "implica la posibilidad de seguir un camino muy nocivo para la Nación Argentina".

El Ejecutivo cuenta con Juntos por el Cambio

En tanto, el Poder Ejecutivo cuenta con que Juntos por el Cambio mantenga la posición que adoptó durante el debate en Diputados ya que, sin ello, no podría permitirse votos propios en contra si quiere que salga la ley,

Si bien se espera que la oposición reedite su estrategia en el Senado, este martes se reunirá la Mesa Nacional del espacio y lo que allí se debate será clave para la posición definitiva que llevarán al Senado.

En ese sentido, Mayans aseguró que cuenta con el "compromiso" asumido por el interbloque de Juntos por el Cambio para habilitar los dos tercios necesarios que permitirán dar el debate en la sesión especial a la que convocará la Presidencia del Senado.

Por lo pronto, desde el entorno de la presidenta del Senado ya confirmaron que la propia Cristina Fernández de Kirchner será la que presida la sesión, descartando así las versiones que hablaban de una posible ausencia en el recinto.