Protestan frente a la Municipalidad de Concepción

Vecinos del Barrio Libertad; que antes cortaban el paso a Huirapuca, hoy manifiestan frente a la Municipalidad de Concepción. Reclaman energía eléctrica y normalizacion de su situación.

Según hacen constar son alrededor de 150 familias que no tienen el servicio de energia electrica por una disposición municipal. Aseguran que presetaron notas a EDET pero no pueden hacer nada si las autoridades gubernamentales no dan luz verde a los trabajos correspondientes de alumbrado.