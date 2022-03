El tercer sueldo de Milei lo ganó una joven bonaerense

El economista libertario, Javier Milei, realizó el sorteo de su tercera dieta como diputado nacional, correspondiente al mes de febrero, entre 2.062.000 participantes. La ganadora se llama Cecilia Agüero y es vecina de San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires.

“La voy a usar para terminar mi casa”, exclamó la joven de 26 años. “Es una alegría que pueda ayudar a una persona a terminar su hogar”, le respondió el diputado nacional a Cecilia, quien se adjudicó el monto de 347.157 pesos.

Luego, en diálogo con Infobae, la ganadora agregó: “Estoy muy contenta. Podré cumplir mi sueño de poder terminar la casa, ya hace 2 años que estamos construyendo”. “Hago changas limpiando casas”, contó Cecilia, que hasta ahora vive junto a su tía, a quien siente como una madre, ya que la crío desde muy chica, tres hermanos, dos sobrinos y su novio. Y confió: “Sinceramente, no lo pude votar porque él se presentó en Capital Federal, pero por la situación del país hoy lo veo como una alternativa posible”.

A través de la cuenta oficial de Instagram del economista, el sorteo lo realizó la hermana del legislador, Karina Milei. Los datos de la ganadora fueron publicados en el mismo instante en que se definió, junto a los últimos tres dígitos de su documento.

El sorteo de la dieta parlamentaria se hará todos los meses bajo la misma modalidad, siendo transmitido en vivo en cada ocasión. Podrán inscribirse para el concurso aquellas personas físicas, nacidas en Argentina y con una edad mayor a 18 años. Para hacerlo deberán registrarse en la página https://mipalabra.javiermilei.com.}

Cecilia Agüero, la ganadora del tercer concurso

Hace poco más de un mes, Milei había procedido de la misma manera con su segundo sueldo como diputado de la Nación y el ganador resultó ser un seguidor libertario. “Esta vez tocó del bando nuestro”, declaró entre risas el economista recordando que en la primera oportunidad lo ganó un kirchnerista.

De los más de 1.740.000 anotados que participaron en ese entonces por la dieta del legislador nacional correspondiente al mes de enero, salió elegido Jonatan Lewczuk, un productor audiovisual de la localidad bonaerense de Lanús, quien recibió 369.828 pesos.

“¡Qué haces Jonatan, te ganaste las 370 lucas”, sorprendió Milei al vencedor del sorteo al comunicarse telefónicamente. “Javier querido, te sigo a morir”, respondió Lewczuk. “Vamos, esta vez toco del bando nuestro”, celebró el diputado haciendo referencia al ganador de la primera rifa que confesó ser simpatizante del Kirchnerismo.

Tras el jocoso intercambio, Jonatan le contó al economista que es productor audiovisual, que estaba “lleno de deudas” y que utilizaría parte del dinero para invertir en equipamiento para su actividad. “Estoy lleno de alegría, no entra en mí, la realidad es que me vino al pelo, todavía no entiendo, me vino en el momento justo”, manifestó emocionado.

Si bien el beneficiario confesó comulgar con las ideas de Milei, no votó la lista de la Libertad Avanza porque vive en Lanús. “Lo sigo desde el momento cero, es un tipo transparente. Un tipo que tiene palabra es para seguirlo. Me reía que el ganador anterior era K, mirá que loco que así a pesar de todo se le puede dar a cualquiera”, agregó.

Minutos más tarde, Karina Milei procedió a transferir en vivo el sueldo del diputado correspondiente al mes de enero. “El dinero que nos quitan a los pagadores de impuestos vuelven a los propios pagadores de impuestos. Nos roban y acá devolvemos lo que es suyo”, declaró el legislador nacional quien cerró la transmisión con su clásica proclama: “¡Viva la libertad, carajo!”.