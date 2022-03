Escuela Ciudadela: vuelve la virtualidad al menos por un mes

La semana pasada la escuela Ciudadela, ubicada en Avenida Colón al 500, fue noticia porque a consecuencia de las intensas lluvias y el deterioro edilicio que venía acarreando de hace algunos años, se derrumbó el cielorraso del establecimiento.

Luego de este hecho, se determinó la suspensión de clases para resguardar la integridad de los cientos de alumnos que asisten diariamente para recibir los contenidos educativos.

Una vez evaluada la situación de emergencia, la dirección de la escuela a cargo de Azucena Aguilera, confirmó que al menos por un mes las clases se dictarán en forma virtual.

Aguilera indicó que avanzan las obras para uitar el cielorraso por completo y que continuarán realizando refacciones en todo el edificio, inclusive el sector de nivel inicial.

La responsable del establecimiento educativo aclaró que realizó reuniones con la comisión cooperadora para llevarles tranquilidad a los padres de los alumnos acerca de la situación edilicia y pedagógica. “Este martes tenemos reunión con los docentes ya que las clases se van a dictar virtualmente”, aseguró.

La docente remarcó que las clases presenciales regresarán cuando la escuela esté en condiciones y que no haya riesgos para la comunidad educativa. “Estamos viendo cuánto tiempo nos llevará hacer todas las obras. Tenemos que organizarnos para ver si podemos habilitar algunas aulas y accesos para que los alumnos puedan ingresar, priorizando siempre la seguridad. No se va a habilitar la presencialidad en tanto no tengamos resuelta esta situación”, aseveró.

Plan de obras

Por su parte, la subdirectora de Infraestructura del Ministerio de Educación, Mariel Ferrari, dijo que en aproximadamente veinte días se pondrá en marcha el Programa de Obras Mayores por medio del cual se realizarán todas las obras que la escuela necesita: refacción de los jardines de infantes, núcleos sanitarios nuevos, demolición de un sector de los jardines, instalación eléctrica nueva, cambio y refacción de toda la carpintería, arreglo de las cubiertas y canaletas, ampliación de dos aulas y tanques de agua nuevos. “El plan implica una inversión de 81 millones de pesos y se lo hará sin cerrar el establecimiento; se irán realizando las obras por sector con todos los recaudos en seguridad, no podemos cerrar la escuela”, manifestó.

Ferrari explicó que Dirección de Materiales y Construcciones Escolares está removiendo todo el cielorraso, el cual será reemplazado en los próximos días. “La idea es terminar de sacar el cielorraso primero y dejar limpia y en condiciones la escuela. Ahí recién volverán los chicos a las aulas”, finalizó.

