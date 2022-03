Abusos y torturas en Corrientes: investigan denuncias

La Justicia correntina investiga las denuncias contra la directora de un hogar de niños en la ciudad de Gobernador Virasoro. Se la acusa del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Esta mañana, la supuesta víctima se presentó nuevamente ante la magistrada Silvia Erika Benítez y ratificó su deseo de no avanzar con la investigación por supuestos abusos sexuales: su hermano, en cambio, se presentó como querellante en la causa.

Según señaló un comunicado del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, todo comenzó el 9 de abril de 2021 con la denuncia de una ex empleada del Hogar “Rincón de Luz”. “En el tiempo que estuve allí vi muchas injusticias, sanciones muy severas. Así le llamaban: no era castigos, sino sanciones, que a veces duraban un mes y consistían en dejar encerrados a los chicos en las habitaciones y no dejarlos salir”, apuntó la mujer, identificada como L.N.A., en declaraciones a El Libertador.

Tres meses después, se citó a S.P., la responsable de “Rincón de Luz”, a prestar declaración indagatoria y se dio intervención a la Asesoría de Menores. Mientras “el expediente estaba en trámite”, el caso volvió a tomar relevancia el 10 de marzo pasado cuando se presentó como querellante ante la Jueza de Garantías el hermano de una supuesta víctima, con patrocinio del abogado Eduardo Etchegaray Centeno.

En esa presentación, pidió la detención e imputación de S.P. por el delito previsto en el artículo N°125 y N° 125 Bis del Código Penal (”El que promoviere o facilitare la corrupción de menores de dieciocho años”) y de una persona de nombre M., por los delitos previstos y penados en el artículo N° 120 (”Estupro”).

“Siempre y cuando, conforme probanza de autos, se determine que incurrió en el delito de abuso sexual conforme el artículo N°119, párrafo 1° y 3°”, expresa el querellante. Los hechos descritos se refieren y remiten a los dichos relatados por la denunciante L.N.A. en Fiscalía de la ciudad.

Testimonio de los jóvenes

El viernes 11 de marzo pasado la jueza Benítez citó a testimonial a los niños y jóvenes residentes en el Hogar “Rincón de Luz” (mujeres) y “María de Nazaret” (varones). Dos tienen 21 y 18 años, pero a los chicos de 13, 11 y 9 años se les ordenó una Cámara Gesell. La magistrada busca comprobar si presentan indicadores de abuso sexual como cualquier otra experiencia traumática, susceptible de generar alteraciones en la psiquis y conducta de los menores.

Además, se libró exhorto al Juzgado de Instrucción y Correccional (en transición) de Santo Tomé para que informe la existencia de causas respecto de S.P. en relación a abusos sexuales en el Hogar de Niños a su cargo, entre ellos, teniendo como imputado y/o testigo sospechoso a una persona identificada con el nombre de M. (quien sería dueño de un local comercial), y en su caso informe los datos de la causa y el estado procesal de las mismas.

El 11 de marzo también se recepcionó la declaración testimonial a la supuesta víctima, de 18 años, la cual expresó que no quería efectuar denuncia alguna y nunca quiso hacerlo. Por ello, y a fin de que la misma ratificara o rectificara lo manifestado en el escrito de querella presentado por su hermano, se la citó en el juzgado, para luego, correr nueva vista al titular de la acción penal.

El viernes 12 se hicieron dos entrevistas en Cámara Gesell y prestó declaración la supuesta víctima: “No surgiendo hasta el momento mérito suficiente para ordenar la detención de persona imputada y/o sospechada de delito en la presente causa”, aclara el comunicado el Poder Judicial de la provincia de Corrientes.

Y sigue: “Ante las denuncias por maltrato infantil y abuso sexual en los Hogares María de Nazaret y Rincón de Luz, la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas” y el Ministerio Público Fiscal comenzaron a investigar el caso. Por su parte, la Asesora de Menores informó que ya envió su informe a Fiscalía General el mismo sábado por la tarde.

Los delitos contra la integridad sexual son de instancia privada, por ello, y teniendo en cuenta especialmente la declaración testimonial, se citó para este lunes 14 a la supuesta víctima para que preste ampliación de declaración testimonial y ratifique o rectifique los términos vertidos en el escrito presentado por su hermano D.I.M.

“Esta mañana se presentó y ratificó que no quiere modificar lo expresado el día viernes, esto es, no desea avanzar con la investigación por supuestos abusos sexuales. La doctora Benítez corrió vista de la audiencia mantenida hoy al Fiscal”, indican desde el Poder Judicial de Corrientes.

En tanto, la acusada utilizó su cuenta de Facebook para compartir un mensaje en el cual anunció su destitución de la Coordinación de Instituciones de la Dirección de Niñez, cargo provincial que también ejercía. En su publicación indicó que lo hizo con el propósito de “limpiar” su buen nombre en el ámbito que corresponde: “la Justicia”.

“Considero que las falsas acusaciones no sólo me afectan a mí sino a un hermoso equipo de trabajo que da todo para lograr resultados de excelencia. Me voy sabiendo que la Justicia y el tiempo pondrán en orden las cosas. Y agradezco la amistad, solidaridad y acompañamiento de todos los agentes que desempeñan tareas en las instituciones. Gracias a las cientos de personas que me escribieron dando su apoyo y a aquellos que en estos años colaboraron con el trabajo”, completó.

Fuente: Infobae