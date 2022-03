Gallardo tajante: “Nosotros lo maltratamos bastante a Messi"

River Plate dio otra muestra de su evolución: goleó 4-0 a Gimnasia La Plata en el Monumental por la sexta fecha de la Copa de la Liga, la previa a la jornada de los clásicos, en la que el Millonario se medirá ante Boca. Para Marcelo Gallardo, el partido le permitió observar “un salto de calidad en comparación a lo que veníamos mostrando. Si nosotros seguimos acumulando control del juego, vamos a generar situaciones. Estamos siendo contundentes y con el resultado a favor, no nos conformamos”.

“Marcamos una gran diferencia en el juego. Los penales nos permitieron abrir el marcador y el segundo tiempo fue lo que buscamos”, añadió. Pero más allá de los goles desde los 12 pasos de Enzo Fernández, Julián Álvarez y Juanfer Quintero; del tanto que decoró el score de Braian Romero, del Superclásico en ciernes, el Muñeco también tuvo tiempo para opinar del tema del día. En París, el PSG goleó al Bordeaux, pero el Parque de los Príncipes silbó a Messi (también a Neymar) por la eliminación en la Champions League a manos del Real Madrid.

Y el DT de la Banda no fue políticamente correcto. Tomó distancia respecto de la expresión negativa de la afición francesa, pero dijo lo que pensaba. “En el fútbol nada llama la atención, nosotros lo maltratamos bastante, no nos hagamos los patriotas, tengamos memoria. No lo comparto para nada y en fútbol no sorprende que pase algo así”, señaló, evocando las épocas en las que incluso llegó a ser resistido en la Selección, con clímax en la Copa América 2011 disputada en nuestro país. Hoy, con la Pulga habiendo roto como capitán albiceleste la sequía de 28 años sin títulos en Brasil 2021, parece un panorama lejano, difuso. Pero Gallardo lo ofreció como ejemplo de los vaivenes que exhibe la pelota.

El partido de Enzo Pérez, de regreso a la actividad

“Estuvo muy bien. Fue muy prolijo, de menor a mayor”.

La decisión de rotar a los pateadores de penales

“Tenemos varios jugadores que pueden asumir la responsabilidad de patear a los penales. Mientras se sientan con confianza, prefiero que haya muchos a que haya miedo”.

Los lesionados

“Matías Suárez tiene que superar la etapa donde se sienta cómodo con su físico, con su rodilla. Tampoco pretendamos que esté al 100% ya. Y el caso David Martínez todavía es muy apresurado. Si bien viene evolucionando bien, no viene entrenando con el resto del plantel. No voy a cometer ninguna imprudencia”.

Cómo se prepara River para el Superclásico

“Nos preparamos como siempre, no tengo por qué hacer una mención especial. Trabajaremos como nos hemos comportado siempre que tenemos un Superclásico por delante, ni más ni menos que eso. lo que hablen ustedes (por los periodistas) o lo que hablen afuera es un problema de ustedes, no nuestro”.