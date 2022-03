Fabiola Yáñez a poco de ser mamá: “Yo no era yo antes de ti”

“Estamos cerca del día que soñamos. De repente nos damos cuenta de que no seremos lo que hoy somos. Cuando lo tenga en mis brazos en el abril otoñal voy a poder cantarle ‘Yo no era yo antes de ti’. Y entonces la familia será más grande y un nuevo ser en esta humanidad se llevará nuestro amor de padres”. El posteo que la primera dama, Fabiola Yáñez, hizo este domingo cierra con un corazón en color rojo.

La Primera Dama, embarazada de 8 meses, hizo la publicación en su cuenta de Instagram. Es un video donde se la ve armando una mecedora para el bebé que nacerá el próximo mes, y que será el segundo hijo del presidente Alberto Fernández.

Vestida de blanco, sentada en sobre un almohadón en el piso y acompañada por Dylan, Yáñez eligió un tema del cantante uruguayo Jorge Drexler para musicalizar el posteo. Se trata de la canción “Antes”, que dice en sus primeras líneas: “Antes de mí tú no eras tú. Antes de ti yo no era yo. Antes de ser nosotros dos. No había ninguno de los dos. No había ninguno de los dos...”. Y esas fueron las elegidas por Yáñez para acompañar el video.

Justamente, en esas imágenes se la ve decorando la mecedora blanca y gris para su futuro bebé, a la que también le suma una mantita de apego con la cabeza de un perrito.

Este fin de semana, Yáñez se había mostrado en otro posteo de Instagram junto al Presidente en el Hogar Ángel Azul, donde -según el posteo de la Primera Dama- “contienen a chicas y chicos en guardia judicial”.

En ese video publicado por Yáñez, también muestra parte de las “nuevas instalaciones, tras una inversión estatal de $10.700.000″. Además, entregaron “notebooks para potenciar su educación” y realzaron la labor de Elena y Bruno, responsables del hogar: “Llevan 21 años tendiéndole una mano a la comunidad de Punta Indio”.

El 7 de marzo pasado, la Primera Dama expresó su deseo de unidad y clamó por “la paz mundial” al visitar la carpa por la Paz de los Jóvenes de Scholas, instalada en la Plaza de Mayo desde el pasado 2 de marzo en respuesta al llamado del Papa Francisco ante el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

Durante el encuentro, puso en valor a la institución organizadora y advirtió: “Es un momento en el que todos debemos estar unidos y debemos darle a esta actividad el sentido que el Papa Francisco le dio: pedir por la paz mundial”.

La carpa se presenta como espacio de encuentro y reflexión, en donde además de realizar actividades con niños y niñas de diferentes lugares, se invita a quienes transitan por el lugar a dejar un mensaje por la paz o sus pinceladas en un mural colectivo.

“Estoy muy emocionada por los pensamientos de estos niños que, como todos, anhelan y desean tener un mundo más justo, con más paz, amor y fraternidad”, expresó Fabiola luego de leer junto a niños y niñas de Villa Madero, Almagro y Villa Lugano mensajes y deseos de paz para la humanidad.

Durante el encuentro, la Primera Dama dejó sus pinceladas en el mural colectivo que se está elaborando desde que se instaló la carpa y luego se unió a los presentes en una oración interreligiosa por la paz. “De esta tarde y del encuentro me llevo un gran recuerdo”, expresó, al tiempo que puso en valor el haber “sido participe” y dejar su huella en el mural “por la paz”.

Ante la convocatoria, organizada por Scholas Occurrentes en alianza con otras organizaciones, jóvenes de distintas ciudades del mundo se unieron para pedir por la paz eligiendo sitios emblemáticos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires se optó por la Plaza de Mayo, junto al olivo que plantó el Papa Francisco cuando era Arzobispo.