Exportaciones: el campo rechaza suba de retenciones

El Ministerio de Agricultura cerró el Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior para el aceite y la harina de soja. Lo hizo a través de un comunicado oficial el domingo dirigido al sector exportador. La suba histórica del precio de los commodities que ya impacta en los precios locales movilizó al Gobierno que busca intervenir y no descartó ninguna de las posibilidades. En este marco, el campo ya anticipa suba de retenciones y advirtieron en un comunicado las acciones a seguir.

"A raíz de las versiones que indican que el gobierno nacional evalúa elevar las retenciones al trigo y el maíz, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias expresa su férreo rechazo y anticipa que no hay margen para que sigan expoliando a los productores", comenzó el comunicado.

"Luego de que tuviera sanción en la Cámara de Diputados el acuerdo con el FMI, circulan versiones que indican que el gobierno de Fernández analiza tomar esta medida que perjudicaría una vez más, a los productores agropecuarios. En este escenario, la CEEA rechaza cualquier intención de aumento de retenciones, así como también cualquier otra intervención distorsiva en los mercados", agregaron.

El recuerdo de la 125

"Como venimos sosteniendo, no solucionan ninguno de los problemas existentes, no combaten ni la inflación ni la pobreza; por el contrario suman malestar y perjudican a los productores agropecuarios y traerían consecuencias negativas, porque van en contra de todo lo que se necesita: una mayor producción, más inversión y más trabajo. De hecho, estos rumores no hacen más que acrecentar la ya enorme incertidumbre que tiene el sector agropecuario, lo cual impacta negativamente en nuestra actividad y en definitiva, en la economía nacional".

"No hay más margen para manoseos ni para seguir expoliándonos como sector, ni avasallándonos. Los productores de todo el país no permitiremos ni dudaremos en defender nuestros derechos como lo hicimos hace 14 años, exactamente un día como hoy", recordaron. Un 11 de marzo de 2008, se firmó la resolución 125 que imponía restricciones móviles y que derivó en la mayor protesta del campo durante cuatro meses.