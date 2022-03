Catherine Fulop fue eliminada de “MasterChef Celebrity”:

La gala de MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo momentos muy dramáticos. El desafío no fue para nada sencillo: preparar una codorniz en el punto justo y con la guarnición adecuada. Tras esta prueba que desesperó a todos los participantes, solo unos detalles llevaron a que Catherine Fulop se convierta en la nueva eliminada de la competencia.

En el último bloque, el jurado anunció que los peores platos de la noche habían sido el de Tomás Fonzi y el de la actriz venezolana. “Estamos tristes porque cualquiera de los dos que se vaya, va a ser muy fuerte para nosotros”, reconoció Germán Martitegui antes de dar el veredicto.

Finalmente, Cathy dejó su delantal y la despedida fue muy emotiva. “Hiciste una codorniz engañadora, como la definió Damián (Betular), porque parecía una cosa que no era: estaba demasiado cocida y tenía una ensalada que también estaba un poco seca”, le explicó Martitegui.



La emotiva despedida

La eliminación de Catherine Fulop de MasterChef Celebrity fue de las más conmovedoras de esta temporada. “Nos enseñaste un montón de nuevos términos que no nos vamos a olvidar nunca. Y eso, es una muestra de tu personalidad, de tu alegría, de tu positividad... nos divertiste mucho”, destacó Donato de Santis sobre la concursante.

A su turno, Damián Betular también destacó la calidez y simpatía de la artista: “Sos tan genuina, tan alegre, tan buena gente. Tenés una historia de vida, sos una luchadora. Es un golpe muy duro que hoy te vayas, pero nos va a quedar tu felicidad y esa impronta que solamente Cathy Amanda Fulop puede tener. Te quiero mucho”.

En el cierre de este ida y vuelta, Germán Martitegui no pudo evitar quebrarse. “El primer día por el pasillo, yo no te conocía en persona y me diste un abrazo. Me agarraste y me apretaste, para mí era muy raro y me di cuenta de que eras una persona increíble”, valoró, con lágrimas en los ojos.

Y añadió: “Cada cosa que te vi hacer en la cocina me emocionó. Verte conectar con tus raíces, con los sabores de tu país... Yo personalmente te pongo en la lista de personajes que no me voy a olvidar nunca”.

Visiblemente emocionada por las palabras de los especialistas, Cathy se largó a llorar y no hizo más que agradecer a todos los que realizan el reality. “A ustedes tres los adopto para mi vida porque son unos maestros. A veces pensaba si les caía mal, pero después lo agradecía porque me exigía y me motivaba a seguir practicando en mi casa”, reconoció.

Fuente: TN