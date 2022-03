Francisco cumple 9 años de su pontificado

Hoy se cumplen nueve años de aquel miércoles 13 de marzo del 2013, a las 19.05, cuando el protodiácono Jean Louis Tauram anuncio: “Habemus Papam”. Jorge Mario Bergoglio primer papa americano y jesuita de la historia. Desde el balcón vaticano inició sus palabras: “Como sabéis, el deber de un cónclave es dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo...pero estamos aquí”.

En Argentina la palabra fue “sorpresa”. Ni los más avezados analistas otorgaban chances a Bergoglio. En un país futbolero, un conocido periodista televisivo llegó a decir “Bergoglio tiene menos chances de ser Papa que yo de ser 10 de Boca”.

Un conocido diario argentino tituló en tapa “¡DIOS MIO!”, haciendo mención de que “el alto prelado ha sido denunciado por complicidad con la dictadura militar”.

La prensa mundial recorrió ávida los links de información argentina, buscando datos, sobre el desconocido personaje convertido en Papa, y a partir de las dudas sembradas por ese diario local, dirigió su mirada a indagar sobre el rol de Jorge Bergoglio durante la dictadura militar. Y repitieron duros titulares. Associated Press: “El nuevo Papa amarrado en debate sobre la ‘guerra sucia’ en Argentina”. The Washington Post: “Activistas de derechos se diferencian sobre cuánta culpa carga el Papa Francisco desde la guerra sucia’ Argentina”. Vanguardia (México): “Abogada: ‘Bergoglio fue parte del silencio cómplice de la Iglesia con la dictadura genocida’”. The Guardian (Gran Bretaña): “Discuten el papel del nuevo papa durante la era militar de Argentina”. Der Spiegel (Alemania): “El Papa y la dictadura argentina”.

Por otro lado, Francisco exigió que se detenga “la masacre” perpetrada en Ucrania tras la invasión de Rusia y la consideró “una inaceptable agresión armada”, tras el rezo del Ángelus dominical ante la plaza de San Pedro del Vaticano.

“Hermanos y hermanas, acabamos de rezar a la virgen María. Esta semana la ciudad que lleva su nombre, Mariúpol, se ha convertido en una ciudad mártir de una dura guerra que devasta Ucrania”, afirmó el pontífice a los fieles desde la ventana del Palacio Apostólico.

"Ante la barbarie del asesinato de niños, de inocentes y civiles indefensos, no hay razones estratégicas que valgan. Solo se debe cesar la inaceptable agresión armada antes de que reduzca las ciudades en cementerios”, instó.

El papa Francisco, que se ha referido a este conflicto en numerosas ocasiones en los últimos días, lanzó un nuevo llamamiento para que se ponga fin a los combates y bombardeos.

“Con dolor en el corazón uno mi voz a la gente común que implora el final de la guerra. En nombre de Dios, que se escuche el grito de quien sufre y se ponga fin a los bombardeos y a los ataques, que se apueste verdadera y decididamente por la negocia y que los corredores humanitarios sean efectivos y seguros”, reclamó.

Y exclamó ante la plaza de San Pedro: “En nombre de Dios pido: ¡Detengan esta masacre!”.

Además, exhortó a “la acogida de muchos refugiados en quienes está presente Cristo” y agradeció “la gran red de solidaridad que se ha formado” para organizar su bienvenida a otros países seguros.

Y pidió a todas las comunidades diocesanas y religiosas que recen más por la paz en Ucrania. “Dios es solo un Dios de la paz, no Dios de la guerra, y quien apoya la violencia profana su nombre”, sostuvo.

El papa ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación por la guerra en Ucrania provocada por la invasión de la Rusia de Vladimir Putin.

Incluso acudió personalmente a la embajada rusa ante la Santa Sede un día después de que iniciara el ataque, el 24 de febrero, y ha enviado al país a dos cardenales -su limosnero, el polaco Konrad Krajewski, y el checo Michael Czerny- para ayudar a la población.

El Vaticano se ha ofrecido como mediador para “hacer de todo” por la paz.

Con información de EFE e Infobae