Opinión (*) Alberto F encara un doble desafío

Pasar esta prueba indispensable no exime al Presidente del doble desafío que deberá enfrentar ahora en el cortísimo plazo, como suelen ser las cosas en la Argentina. Por un lado, tendrá que relanzar su gestión y la toma de decisiones por el ajuste que implica el entendimiento con el Fondo. “Se acabó la joda”, como sostiene un funcionario albertista que no baja la bandera.

Por el otro, retomar el esfuerzo para intentar evitar que el resquebrajamiento del Frente de Todos no derive en ruptura. Ya no se trata solo del voto negativo de Máximo Kirchner y de La Cámpora, cuyo documento crítico posterior a la sesión augura una actitud similar en la cámara Alta, aunque no alterará el resultado.

Muy cerca del Presidente reconocen su disgusto con el hijo de Cristina, pero peor lo puso el video difundido el viernes por la Vicepresidenta. “Usó lo de las piedras contra su despacho para apedrearnos a nosotros”, sostuvo otro funcionario.

En ese mar de fondo hay que entender la queja del referente camporista Andrés Larroque por el silencio del Gobierno, que fue enfrentada casi al instante por el ministro Aníbal Fernández y la portavoz Gabriela Cerruti.

Ese reto presidencial por duplicado se interrelaciona al punto que es casi impensable que no lo encare al mismo tiempo, y con los mismos movimientos. Está en juego la gobernabilidad, claro, y también las chances electorales 2023. Nadie resigna nada.

Quiere relanzar la gestión y evitar que las grietas dentro del FdT terminen en ruptura

Acaso en nombre de ello es que alrededor de Alberto F pululan rumores insistentes y crecientes en torno a un cambio de Gabinete, una vez que el board del FMI apruebe el acuerdo post votación senatorial.

Martín Guzmán lidera las apuestas de salidas en el oficialismo. El kirchnerismo y el massismo lo tienen en la mira desde hace tiempo. Hoy solo pende del hilo presidencial, que no se cortará al menos hasta que esté finiquitado el pacto con el Fondo.

En el albertismo aseguran que la ideal para la sucesión en el Palacio de Hacienda es Cecilia Todesca Bocco, que secunda a Santiago Cafiero (el hombre más cercano al Presidente) ahora en Cancillería y antes en la Jefatura de Gabinete.

“Es del palo”, confirma una de las personas que avala su ascenso, con despacho en la Casa Rosada. Cada una de las respuestas de Todesca Bocco en el reportaje de Fontevecchia de esta edición de PERFIL avalan esa idea.

Si se requiere de mayor experiencia y algún beneplácito de Cristina (con el que no cuenta Todesca Bocco), en esos ámbitos surge el nombre de Mercedes Marcó del Pont, a cargo de la AFIP y ex presidenta del BCRA durante la gestión de CFK.

El favorito del kirchnerismo, de todas maneras, también está en el Gobierno y se llama Roberto Feletti. Como para dejar claro su posición sobre la economía, quien está a cargo de la Secretaría de Comercio Interior que no logra frenar el aumento de precios, dijo ayer en PERFIL que “el crecimiento que hay es de recuperación, no de expansión”.

El declaracionismo crítico del “Capitán Frío”, ya un clásico dentro de la coalición oficialista, no es lo que lo aleja de tener chances reales. Feletti no es apreciado en demasía por quien es su jefe directo, el ministro Matías Kulfas, y sobre todo reporta primariamente a Cristina. Eso hoy no suma. Mañana… nunca se sabe con Alberto Fernández.

Fuente: Javier Calvo - Perfil