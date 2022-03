Martín Guzmán avanza en un plan y Cristina lo resiste

Martín Guzmán seguía los discursos de la Cámara de Diputados desde su celular, en el avión que lo traía desde Houston, mientras chateaba con Alberto Fernández y con Sergio Massa. Uno de sus colaboradores le pasaba información minuto a minuto desde Buenos Aires y, cuando el tablero marcó los 202 votos a favor del acuerdo con el FMI, le sugirió que se tomara un vino. El ministro se mantuvo con agua. Festejó de manera módica. Es su estilo, pero la situación tampoco ameritaba para grandes celebraciones: la oposición volteó su exigencia de que el paquete del entendimiento incluyera el programa económico y 41 diputados del Frente de Todos se negaron a apoyar el proyecto. Al aterrizar, Guzmán habló por teléfono con el Presidente. Alberto lo felicitó y ayer lo citó temprano en la Quinta de Olivos. Conversaron a solas durante más de tres horas.

Tienen o dicen tener un plan para ejecutar el día después de la votación en el Senado. Guzmán se siente fortalecido, aun cuando detecta operaciones en contra y zancadillas a cada paso, y Fernández asegura que nadie lo convencerá de apartarlo del cargo. El primer mandatario cree que esa sociedad, si prospera, podría aumentar sus chances de levantar sus ínfimos niveles de popularidad y mantener su aspiración de ir por un segundo mandato, que fue lo que deslizó el martes.

“Cuanto más lejos de los irracionales, mejor nos irá. Estamos jugados y hay que acelerar”, aseguran en el entorno presidencial. La pelea con Máximo Kirchner no tiene retorno. Alberto sostenía la ilusión de que el diputado se abstuviera e, incluso, de que no bajara al recinto para expedirse. “¿Qué va a votar? No lo sé”, admitía Eduardo De Pedro, el jueves a la noche, en una celebración del portal Cenital, en Palermo, al que acudieron empresarios, políticos y periodistas. La pregunta al ministro del Interior era recurrente. Máximo ocultó su voto hasta el final y clavó la estocada en contra junto a 27 compañeros.

Queda claro ahora que estaba todo digitado desde el día de la renuncia a la presidencia del bloque. Quienes quisieron interpretar que Máximo había actuado en contra de los intereses de su madre se equivocaron. La movida estuvo coordinada, perfectamente coordinada. Así lo asume hoy el mismo Alberto y sus principales ministros. El diálogo de la vice y el jefe de Estado está congelado. Él le mandó mensajes por los piedrazos a su despacho. Ella pareció contestarle con el video.

Cristina sostiene que el plan del economista es el del FMI y se prepara para dinamitarlo. Asegura que lo contrario la conduciría a ella a una nueva derrota electoral. En público lo demuestra con palabras cuidadas y tono cinematográfico, como en el video que posteó después de los piedrazos en su despacho; en privado profesa insultos que a veces dejan inmóviles a sus interlocutores y otras provoca momentos de jarana. Días atrás, uno de esos visitantes contó que casi se atraganta de la risa con un Ferrero Rocher que había tomado del escritorio de la vice.

Cristina y La Cámpora redoblarán su embestida para que Guzmán se aleje del Gobierno apenas se despeje la posibilidad de que Argentina caiga en default. Eso podría ocurrir en la madrugada del viernes. Alberto no puede decir que no lo sabe. El cristinismo machaca sobre la idea de que el ministro les oculta un ajuste. Un funcionario del Ejecutivo que habla a diario con Guzmán afirma que sus rivales internos desconocen que "el ajuste de verdad vendría si cayéramos en default porque nos quedaríamos sin dólares y cuando no hay dólares el ajuste llega aunque no quiera un gobierno”.

“Ya está. Que Martín se vaya o que se quede con otro puesto monitoreando los compromisos de deuda y el vínculo con el Fondo. Necesitamos un ministro que ponga al país en marcha y nos permita ganar las próximas elecciones”, lo cruzan en el cristinismo. Habrá que ver si Alberto resiste la presión. Eso promete. Es cierto, ha prometido cosas similares antes y no siempre ha cumplido.

Ayer, en Olivos, acordó con Guzmán una serie de prioridades. Entre ellas: estabilizar la macroeconomía, invertir en infraestructura (hablaron de acelerar el gasoducto Néstor Kirchner) y adaptar un esquema de regulaciones de capitales de una forma distinta para el sector energético con el propósito de que el capital se dinamice. Hablaron del desarrollo de Vaca Muerta y de la necesidad de generar un clima para que YPF trabaje a la par de empresas privadas. Fuentes muy cercanas al Presidente cuentan que también abordaron un tema sensible y que mantienen en reserva: la flexibilización del cepo cambiario.

Alberto procura que no escale la tensión con su aliada, por lo menos hasta que el entendimiento con el FMI sea aprobado por el Senado. Cristina dio libertad de acción a los senadores. No debería haber problemas, pero nunca se sabe. Las disputas en Diputados fueron incesantes. La oposición mantuvo largas charlas con Sergio Massa. Las negociaciones ocurrieron en tiempo real y en varios tableros en simultáneo. Más de una vez el presidente de la Cámara estaba reunido con legisladores y lo llamaba Alberto.

—¡Alferdez…! ¿Cómo estás? —sorprendió a sus visitantes en una charla, teatralizando la escena.

Massa se tiró para atrás. Uno de los diputados largó una carcajada al descubrir que lo llamaba por el nombre de su usuario en Twitter. La oficina, a la que él llama El confesionario por el desfile constante de diputados que confían sus tentaciones y pecados cuando se quedan a solas, olía a cigarritos importados. Habían pasado por allí, y seguirían pasando, decenas de diputados.

—¿Y? ¿Cómo venís? —preguntó Alberto.

—Vengo —contestó Massa— Estoy acá reunido con Ritondo, Di Giacomo, Juan López, De Loredo, Milman, el Topo Rodríguez, Laspina…

Al cortar, Massa sonrió. Diría que Alberto le dijo que el que más sabía ahí era Rodríguez. Al jefe de la Cámara le divierten esas situaciones. El diputado del Interbloque Federal le había llevado un texto para cambiar el proyecto original. Su jefe político, Roberto Lavagna, había pedido que se hiciera todo lo posible para evitar el default. Se lo confesó a Massa comiendo empanadas en su chacra de Cañuelas. Lavagna cree que la Argentina perdió 24 meses en las negociaciones con el FMI, aunque resalta que está ante una nueva oportunidad.

A diferencia de varios de sus colegas, Lavagna no considera que el acuerdo con el FMI sea incumplible, pero pide medidas quirúrgicas para estabilizar la macroeconomía y empezar a crecer. También ve vital que el Gobierno apueste a las exportaciones para reforzar las reservas del Banco Central. La suba internacional de la soja podría ser clave.

Los economistas de Juntos por el Cambio son mucho más prudentes. O se paran, directamente, en la vereda opuesta. Eso le dijeron a Mauricio Macri y el ex presidente pidió en un principio no apoyar la iniciativa oficial. Hubo que convencerlo o él debió resignarse. No fue el caso de Horacio Rodríguez Larreta. Mucho menos el de Gerardo Morales, el gobernador que más trabajó para la aprobación.

“Hay ley”, celebró Elisa Carrió desde el exterior, donde viajó hace unas cuantas semanas para reencontrarse con su familia. Lilita estuvo encima del proyecto. Dicen que mantuvo alguna conversación con un altísimo funcionario, que no fue Alberto Fernández, para transmitir que en los momentos de crisis no se puede jugar con la institucionalidad.

Los incidentes en el Congreso amenazaron la buena convivencia que hubo en el Congreso. Los piedrazos al despacho de Cristina encendieron alarmas rojas. “Parecían todos de un mismo partido político y un grupito de personas casi arruina todo”, dijo un diputado camporista. Los manifestantes pertenecían a diferentes agrupaciones de izquierda.

Cuando arrancó la movilización, los legisladores estaban en la reunión de laboral parlamentaria. Massa se acercó a Myriam Bregman para saludarla. “No me des un beso para la foto”, le dijo ella. “¿Cómo no te voy a saludar’”, contestó Massa. “No me voy a levantar. Es para la foto”, insistió Myriam.

Massa avanzó. Y le besó la cabeza.

