Por la baja del blue y los dólares financieros, cae 10% la venta de dólar ahorro. Fue menor la tentación de los ahorristas por comprar su cupo de los u$s 200

Dólar ahorro: leve recorte de "el público" de los u$s 200

Son fieles, leales. Los llaman "el público de los u$s 200". Así denominan en los bancos a los que siempre van por su cupo de u$s 200 de dólar ahorro.

"Muchos no saben dónde poner los pesos y entonces hay un público fiel a los u$s 200. Hasta empleados del banco que no se quieren complicar comprando dólar Bolsa", advierte el gerente de Productos Cambiarios de una entidad líder.

EN CAÍDA

Sin embargo, los bancos estiman que en febrero las ventas cayeron alrededor de 10% con respecto a enero, por la menor brecha cambiaria y la baja del blue.

El consenso es que está barato el dólar ahorro en $ 189, y el dólar en general en todas sus versiones paralelas, en torno a $ 200. En especial si se lo compara con octubre del 2020, mes en el que el paralelo llegó a venderse a $ 195.

Es que con la inflación que hubo en este año y medio, que el billete se encuentre en estos mismos niveles, se traduce en un buen negocio para los ahorristas conservadores, que prefieren dolarizar sus ahorros pese a la suba de tasas de plazos fijos por parte del Banco Central (BCRA).

El último dato oficial del BCRA es de enero, cuando las personas humanas compraron billetes por u$s 188 millones y ventas por u$s 4 millones.

En enero 1 millón de individuos compraron billetes, 103.000 más que en diciembre, mientras que unos 22.000 vendieron, resultando así compras y ventas per cápita de u$s 186 y u$s 181, respectivamente.