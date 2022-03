FMI: con media sanción, el Senado recibe a Guzmán el lunes

El próximo lunes el Senado de la Nación recibirá al jefe de Gabinete, Juan Manzur, el al ministro de Economía, Martin Guzmán, el titular del Banco Central, Miguel Pesce y otras autoridades a los efectos e explicar el acuerdo celebrado con el Fondo Monetario Internacional. Esto fue uno de los temas que converso el Senador, José Mayans en su visita al jefe de Gabinete, Juan Manzur. También estuvo el gobernador Gildo Insfran quién fue saludado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

El proyecto de ley que se girará a la Cámara alta incluye un solo artículo que habilita al Poder Ejecutivo a contraer un nuevo préstamo a los efectos de hacer frente a las obligaciones de la deuda contraída durante el gobierno anterior y no incluirá los anexos que contenían el programa económico y las metas negociadas con el staff del FMI. Es decir, la parte polémica referida al programa económico que genera rechazos tanto en sectores de la oposición como del propio oficialismo no es parte del proyecto de ley.

“El consenso alcanzado en la Cámara de Diputados permite suponer que se trasladará al Senado”, comentan en la Casa Rosada. Según trascendidos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer, aun antes de arribarse a un acuerdo, autorizó a que se convoque para este lunes a las autoridades del Ejecutivo. Sin embargo, aún resta conocer cuál será la postura de los senadores más vinculados a la Campora como Mariano Recalde o el mismo Oscar Parrilli a quienes todos asocian como la “voz de Cristina”.

Los camporistas, la duda del Gobierno

A diferencia de lo ocurrido en Diputados se supone que no concurrirán ni los gobernadores (ya que están representados por sus senadores) ni las organizaciones sindicales ni empresarias ya que se conoce el apoyo brindando al proyecto.

El sector más duro del kirchnerismo se encuentra frente a un dilema, comentan en los pasillos de la Rosada, “la oposición en su mayoría apoyará el acuerdo con el FMI sin avalar el programa económico” y, se preguntan: “con que argumento ahora La Campora no apoyaría”. Consideran que políticamente el grupo más radicalizado de la coalición se encuentra en una situación complicada ya que “votar en contra o abstenerse significaría que prefieren el default”.

Sin embargo, en medios allegados a la vicepresidenta siempre se ocuparon de aclarar que consideraban que el default no era una alternativa y los cuestionamientos están dirigidos a las negociaciones que llevó a cabo el ministro de Economía, Guzmán. Es que, a juicio de La Campora no se lograron las mejores condiciones. Asimismo, se le cuestiona al titular del Palacio de Hacienda de no haber interiorizado más al propio gobierno sobre el curso de las conversaciones con el staff.

Por otro lado, tampoco no le perdonan a Guzmán los diferendos con el tema energético. La propuesta presentada en su momento de un solo aumento del 20% y la no aplicación de subsidios a determinadas zonas del AMBA fue cuestionado por Guzmán, pero sin presentar un plan alternativo. “Lo presentó a último momento y sin demasiadas especificaciones”, se quejan.

Es más, justamente el tema energético fue uno de los tópicos que más preguntas genero de los diputados solicitándole al ministro más precisiones del porcentaje del aumento para el sector del 10% más rico de la población que no contará con subsidios.

Lo que hoy se conoce es que los precios de los combustibles, al prolongarse el conflicto, se mantiene en valores muy altos complicando aún más el poder cumplir con la reducción de 0,6% acordada con el FMI. / Ámbito