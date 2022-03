La muerte de Gerardo Rozín: cómo será el último adiós

Gerardo Rozín murió este viernes a los 51 años, a causa de un tumor cerebral, y el mundo del espectáculo llora su pérdida.

Según se pudo confirmar, el último adiós al periodista y conductor será este domingo, día en que lo enterrarán en su tierra natal: Rosario.

Este sábado lo despedirán, de 11 a 15, en la casa velatoria de Caramuto, ubicada en el barrio de Almagro, sobre la avenida Independencia.

Tras ello, lo trasladarán a Rosario, donde se hará el entierro este domingo. Resta definir si, ambos rituales estarán o no abiertos a la audiencia.

La muerte de Gerardo Rozín: mensajes de dolor en las redes

La noticia de la muerte del conductor, periodista y productor de 51 años caló hondo en el público argentino, y las redes sociales se llenaron de mensajes de personas que recurrieron a las distintas plataformas para expresarse ante el dolor de su pérdida.

La conductora Mirtha Legrand escribió: “Quisiera mandar mi pésame por la muerte de Gerardo Rozín. Excelente productor y competidor. Amaba la televisión. Mis condolencias a sus familiares y amigos”.

Quisiera mandar mi pésame por la muerte de Gerardo Rozín. Excelente productor y competidor. Amaba la televisión.

Mis condolencias a sus familiares y amigos. — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) March 12, 2022

En tanto, Marcelo Tinelli, envió un cálido mensaje dedicando a la familia del periodista: “Todo mi abrazo y amor a la familia de un gran tipo cómo Gerardo Rozín. Se lo va extrañar mucho. Un laburante incansable y muy talentoso de este medio. Enorme tristeza”.

Todo mi abrazo y amor a la familia de un gran tipo cómo Gerardo Rozín. Se lo va extrañar mucho. Un laburante incansable y muy talentoso de este medio. Enorme tristeza💔 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) March 12, 2022

La muerte de Gerardo Rozín: los mensajes de los políticos

Sin embargo, los saludos trascendieron al mundo del espectáculo y la política también se sumó para darle su adiós a Rozín.

Uno de ellos fue el presidente Alberto Fernández quien, minutos después de que se conociera la noticia, escribió un mensaje en Twitter para manifestar su “profundo pesar por la temprana partida” del conductor, a quien definió como “un inmenso profesional, querido por todo aquel que tuvo la dicha de conocerlo”.

Profundo pesar por la temprana partida del periodista y conductor, Gerardo Rozín. Un inmenso profesional, querido por todo aquel que tuvo la dicha de conocerlo.



Abrazo a sus seres queridos y familiares en este momento difícil. pic.twitter.com/rkIlm91iuK — Alberto Fernández (@alferdez) March 12, 2022

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también expresó su pesar y remarcó cuán triste es su “pronta partida”. “Un tipo que amaba su profesión y que con su carisma y su talento traspasó la pantalla y fue parte de la vida de los argentinos. Le mando un abrazo enorme a su familia y a sus seres queridos en este momento tan doloroso”, escribió.

Qué tristeza me genera la pronta partida de Gerardo Rozín. Un tipo que amaba su profesión y que con su carisma y su talento traspasó la pantalla y fue parte de la vida de los argentinos. Le mando un abrazo enorme a su familia y a sus seres queridos en este momento tan doloroso. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 12, 2022

La muerte de Gerardo Rozín: cómo fue su despedida en televisión

Su gran despedida de la televisión fue el 26 de diciembre cuando, en la última emisión de 2021 de La Peña del Morfi, pronunció un emotivo discurso.

En aquella ocasión se mostró en paz: “Por algunas razones, el brindis personal por primera vez me lo guardo. ¿Por qué? Porque lo tengo bien. Es lindo tener el brindis bien. Quiero a los que me quieren. Me quieren a los que quiero. Lo saben”, dijo y, tras ello, recorrió su carrera, desde que comenzó, a sus 15 años, hasta ese momento.

“Yo trabajo para una gente que disfruta de una manera distinta. Yo disfruto tratando de que disfruten”, dijo en su última aparición televisiva.

FUENTE: La Nación