"Estamos abiertos al diálogo con todos los intendentes"

Lo aseguró el mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo, al ser consultado sobre una sentencia judicial que aún no ha quedado firme, referida a la firma de convenios entre el gobierno provincial y el municipio capitalino por los canales Norte y Sur.

“Siempre he estado predispuesto y hemos venido trabajando con la totalidad de los intendentes. Es más, se hizo público un agradecimiento del intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, al gobierno de la Provincia por la colaboración que le hemos venido dando y él no es de nuestro espacio político. El gobernador y los ministros estamos abiertos al dialogo con todos los intendentes”, manifestó Jaldo.

Y, en este sentido, aseguró que “en este caso en particular, (por el municipio de San Miguel de Tucumán), lo primero que hay que hacer es asumir responsabilidades y recién ahí podrá estar en condiciones de sentarse a dialogar. En cuanto a esa resolución judicial el Fiscal de Estado lo explicará mejor, pero para nada es como lo ha declarado el intendente o alguien de la municipalidad capitalina. Están faltando a la verdad”.

Federico Nazur, el Fiscal de Estado, respaldó lo expuesto por el mandatario y confirmó que “la sentencia no está firme. Ha sido dictada por la Sala 3 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y ha sido recurrida por la provincia de Tucumán. Como se trata de una sentencia de Cámara, el recurso interpuesto ha sido el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y este recurso se encuentra para resolver desde el 2020. De manera que es imposible cumplir con una sentencia que no está firme”.

Entre los fundamentos de la Provincia para interponer este recurso, Nazur explicó que “existen varios fundamentos, algunos son netamente jurídicos pero el central es que una sentencia auto contradictoria, porque en algún punto condena a la provincia, pero inmediatamente habla de responsabilidades concurrentes de la municipalidad y de la provincia. Y, en segundo punto, les ordena a ambas jurisdicciones acordar cada uno dentro de sus respectivas competencias”.

Obras de infraestructura

En la ronda de prensa, el gobernador también expuso sobre la importancia de las obras de infraestructura realizadas para contener los grandes volúmenes de agua que se precipitaron en Tucumán con las últimas tormentas. “No nos olvidemos que en las últimas tormentas han caído 120 milímetros en algunos lugares de Tucumán, de las cuales muchos tienen presente los videos que han circulado sobre lo que pasaba en Yerba Buena, en la avenida Perón. Con semejante volumen de agua yo quiero decirles que el día domingo, cuando nos hemos reunido el domingo a las 7.30 de la mañana con el Comité de Emergencias y todos los ministros, teníamos solo 90 evacuados y a las 16 del mismo día ya no había evacuados. Es decir, no tuvimos graves problemas de inundaciones”.

“Por eso las obras, todo lo que vinieron haciendo los intendentes, los delegados comunales y las diferentes reparticiones del Gobierno la provincia han causado efecto, sino esos volúmenes de agua nos podrían haber dañado mucho más”, aseguró Jaldo y agregó que “seguramente hay cosas que mejorar y otras que construir, pero hay que manejarse con estadísticas concretas. Las obras de canalizaciones de ríos, limpiezas de cunetas, alcantarillas y desagües han ayudado que se escurran rápidamente esos 120 milímetros. Estamos trabajando con todas las reparticiones y gobiernos locales para continuar con las obras de infraestructura”.