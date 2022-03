“En algunas góndolas van a encontrar aceite y en otras no”

Los supermercadistas comenzaron a advertir que se agravó el problema de faltante de surtido de alimentos básicos, como el aceite y la harina, durante los últimos días. Explicaron que la situación abarca también a los productos derivados, como mayonesas, galletas y otros.

“Hasta hace unos meses no había desabastecimiento, se conseguía cupificado pero desde el inicio de la guerra la situación se agravó. Ahora tenemos los precios bastante elevados, pero no hay aceites para la venta. No están entregando aceites y los precios son muy elevados. En algunas góndolas hay aceites y en otra no”, detalló Guillermo Saccomani.

Por otro lado, de un mes a la fecha, la harina aumentó entre un 50 a 60% y no se sabe cómo regirá el cupo para la compra de harina. Saccomani remarcó que el incremento en el producto derivará en aumentos en todos los derivados de la harina.

“Habrá que ver cómo se manejan con el cupo, porque algunos van a poder acceder al producto y otros no. Está complicada la situación”, cerró el referente del sector

Mira el móvil en vivo de Los Primeros