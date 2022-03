Tucumán requiere de nuevas obras de infraestructura

"Cuando uno tiene una afección cardíaca va a un cardiólogo. Nosotros como idóneos en lo que respecta a la infraestructura, no solo en el tema del agua, sino en todos los temas que hacen a los ingenieros civiles, venimos a ofrecer la capacidad para solucionar esta situación porque la infraestructura de la provincia está eclosionada en todos los aspectos", afirmó Luis Antolini, presiente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tucumán.

Acompañado por el vocal de la institución, Rogelio Giraudo, afirmó que los problemas que atraviesa la ciudad capital como toda la provincia después de una tormenta como la del sábado pasado, "tiene una solución cerca" pero consideró que falta compromiso para realizar las obras que se requieren. Recordó que" en el año 2003 se hizo una evaluación de la situación de la provincia y sobre todo de la zona centro, un plan directivo sobre la evaluación de las lluvias y de las obras necesarias".

Sostuvo que "ese plan regidor confeccionado por un grupo interdisciplinarios que integraban ingenieros civiles de la institución y de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT, lamentablemente ese plan no se cumplió, a pesar de haber sido aprobado por una ley provincial". Por ende, "no se hicieron las obras necesarias y las recomendaciones no se tuvieron en cuenta, y no se siguieron los lineamientos".

Después de tanto tiempo y de los problemas recurrentes que tiene la provincia frente a las precipitaciones, solo por mencionar un problema de infraestructura, Antolini manifestó que "en el Colegio propusimos crear un Observatorio de Infraestructura para el manejo de toda la infraestructura de toda la provincia".

Sin que esa propuesta haya despertado el interés de las autoridades del gobierno, el ingeniero opinó que "lo primordial hoy sería realizar un diagnóstico serio y actualizado para poder empezar hablar de las inversiones que necesita Tucumán".

"Creo que por ahí deberíamos empezar para encaminar las cosas. Pero además hay que aunar criterios tanto de las provincia como de los municipios y de los colegios profesionales y hacer un sincericidio en esto y realizar los planes directivos que se necesitan para que salgamos adelante", aseveró Antolini.

A su vez, Giraudo opinó que "más allá de la discusión que puede haber sobre la teoría de que si hay un cambio climático o no, lo cierto es que las nuevas condiciones climáticas nos traen aparejadas tormentas fuertes en muy poco tiempo, y la infraestructura existente no da abasto porque ha sido determinada y predimensionada para condiciones distintas a las actuales".

Por lo tanto, el vocal del Colegio de Ingenieros, apuntó que "hay una relación directa entre la inversión necesaria y la infraestructura actual y eso debe ser subsanado por de alguna manera por el gobierno nacional".