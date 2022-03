Elba Marcovecchio contó cómo será su boda con Jorge Lanata

“Nos casamos en abril. Estoy súper feliz, feliz, feliz. Nos vamos a casar también por iglesia, lo cual me pone más feliz todavía. Los detalles no van a trascender porque va a ser algo muy íntimo. Eso lo mantendremos en la intimidad”.

A fines del año pasado, Jorge Lanata anunció su casamiento con Elba Marcovecchio, quien está en pareja hace dos años. Y por ese entonces -diciembre 2021- la abogada expresó su felicidad por el paso que dará con el periodista que le había hecho la romántica propuesta. Desde entonces, intentaron que no trascendieran demasiados detalles sobre el festejo, pero fue ella misma quien en las últimas horas adelantó cómo será la boda íntima que originalmente iba a tener 50 invitados, pero la lista se extendió a 100.

“Será una linda comida íntima, prolongada, extensa, relajada y elegante”, dijo Elba en una entrevista para las cámaras de Intrusos. También reafirmó que está feliz y expectante y, en broma, destacó que le recuerda “todos los días” al conductor que se casan el mes que viene.

Encargados de todo

También contó que no hay una wedding planner llevando a cabo la organización sino que lo hacen ellos dos con ayuda de quienes trabajan en el salón en el que celebrarán su casamiento. “No te voy a decir cuál es el lugar así que no me preguntes”, advirtió y chicaneó: “Lo vamos a mantener en secreto, como Los Montaner. Siempre soñé con ser de los Montaner...”. La abogada hizo referencia a que recién el día anterior al evento se supo en dónde era el casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner.

Entonces, el cronista Alejandro Guatti le consultó si -al igual que Roitman y Montaner- le pedirían a sus invitados que utilicen sus celulares en la fiesta, pero la abogada aclaró que no lo harán y que no le puede solicitar eso al “señor libertad de prensa” haciendo referencia a su futuro marido. “No creo que haya demasiadas cuestiones. Tampoco vamos a estar divulgando cuestiones que no tengamos ganas de contar en la previa. Pero después yo cuento todo”, agregó.

Y, todavía sin querer dar demasiados detalles sobre la fiesta en sí, reveló cuál es el requisito que deberán cumplir las mujeres invitadas a la fiesta. “Va a ser una linda comida íntima, prolongada, extensa, relajada y elegante”. Y, con respecto al dress code (código de vestimenta) agregó: “Que nadie me venga con un vestido cortito porque no entra”.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio -quien trabajó en el estudio de Fernando Burlando- confirmaron su romance en noviembre 2020, cuando ya llevaban tres meses de relación. “Estoy enamorada desde el primer día... Me enamoró todo”, dijo por ese entonces durante un móvil en Los ángeles de la mañana, y contó que se conocieron por cuestiones laborales.

“¿Qué te regaló?”, quiso saber Ángel de Brito aquel entonces. “No les voy a contar lo que me regaló…”, respondió la abogada que siempre fue reservada e intentó resguardar su intimidad. “¿Quién dio el primer paso?”, siguió indagando el conductor del ciclo que el viernes termina en la pantalla de El Trece. “Yo soy muy femenina, él es muy caballero”, respondió ella, una vez más, sin dar mayores precisiones sobre la pareja.

Tiempo después, en otra entrevista, contó cómo fue la charla que tuvo con sus hijos cuando les contó de su relación con Lanata. “Fue muy gracioso porque antes de presentárselo yo les dije que salía con alguien. Y ellos muy superados me dijeron que ya sabían con quién. En el celular tengo los contactos con nombre y apellido, y me dijeron: ‘Ponés una voz de tonta cuando le contestás a él’”, dijo en Intrusos.

“Jorge es el único hombre que han conocido. Desde el primer momento sentí seguridad. Eso no viene con el tiempo”, continuó Marcovecchio. Y agregó: “Con mis hijos se lleva bárbaro. Ellos me critican a mí, porque yo bailo y canto. Para mis hijos es un papelón y Jorge les da la razón a ellos. Es compinche de ellos”.

El conductor es padre de Bárbara -de su relación con Andrea Rodríguez- y Lola -de su pareja anterior con Sara Stewart Brown, mientras que la abogada es madre de Valentino y Allegra, frutos de la relación con quien fuera su marido y murió hace diez años.

