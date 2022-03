Zárate pide irse de Brasil, a un mes de su llegada

La segunda odisea de Mauro Zárate por Brasil duró tan solo un mes. Es que el delantero argentino le pidió la salida a los dirigentes y rescindió su contrato con Juventude, donde recaló después de su breve paso por América Mineiro, por cuestiones personales.

Zarate, quien fue sondeado por Gimnasia, Colón, Talleres, San Lorenzo y Racing en el último mercado de pases del fútbol argentino, había marcado un gol para Juventude, por el Gaúcho. Fue en su debut ante Clube Esportivo Aimoré (1-1) en São Leopoldo, ciudad del estado del Río Grande del Sur.

El ex-Boca había firmado un contrato hasta diciembre con Juventude, que el año pasado cumplió el objetivo de mantener la categoría en el Brasileirao luego de ascender, y recién se había incorporado al plantel el pasado 11 de febrero.

Lo cierto es que es muy prematuro hablar sobre el futuro de Zárate, de 34 años, sobre todo si se tiene en cuenta que el libro de pases de Argentina está cerrado. Por lo pronto, el delantero no podría firmar con ningún club hasta junio, con excepción en San Lorenzo, que tiene un cupo abierto por la lesión de Gonzalo Luján.

Los números de Mauro Zárate en Juventude

El delantero jugó dos de cuatro partidos (dos empates y dos victorias), ambos de titular. En cuanto a los restantes, en uno no ingresó y en el otro ni siquiera concentró.

21 de febrero vs. Clube Esportivo Aimoré (1-1) como visitante: fue titular, marcó un gol y luego fue reemplazado a los 60 minutos.

26 de febrero vs. Caxias (0-0) como local: fue titular, jugó 56 minutos y fue reemplazado.

2 de marzo vs. Porto Velho Esporte Clube (1-2) como visitante: no concentró.

6 de marzo vs. Guarany de Bage (2-0) como local: fue suplente, no ingresó.

Las ofertas que tuvo Mauro Zárate en el fútbol argentino

Tras su paso por América Mineiro de Brasil, aparecieron varios pretendientes del campeonato local que batallaron para quedarse con los servicios de Zárate. “Me llamaron de San Lorenzo y Racing”, comentó el nacido en Haedo, que además afirmó: “No estuve cerca de ir a Colón ni a Independiente”. Respecto al pase frustrado a Gimnasia, contó que “no creo que (Néstor) Gorosito me haya bajado, si él me llamó para ir…”.

Por último, Mauro volvió a hablar de un tema sensible: su salida de Vélez y el vínculo roto con los hinchas. “La gente quedó muy dolida. Me odian. No hay posibilidad de retorno, no me pueden ni ver”, dejó en claro. Aunque a la vez se sinceró: “No me arrepiento de haberme ido”.

Los números de Mauro Zárate en América Mineiro de Brasil

Desde su llegada al conjunto brasileño, Zárate jugó 16 partidos y 1081 minutos, en los que marcó un solo gol y entregó dos asistencias. Fue titular en 14 oportunidades, en dos entró desde el banco, una fecha debió cumplir con una suspención por acumulación de tarjetas amarillas y entre la fecha 25 y 27 del campeonato no fue convocado por el entrenador.