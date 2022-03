Mauricio Macri dijo que Riquelme está arruinando a Boca

Dura crítica del ex presidente al hombre fuerte del xeneize. "una cosa es saber poner la pelota y otra es dirigir un club” dijo el ex titular del club.

MACRI VS RIQUELME. El ex presidente del país y de Boca cargó duro contra el astro de Boca Juniors, hoy convertido en dirigente.

En San Nicolás, donde se lleva a cabo la Feria Expoagro 2022, Mauricio Macri dio la nota al apuntarle nuevamente a Juan Román Riquelme.

Pese a no tratarse de un evento ligado al plano deportivo, el ex presidente de Boca Juniors no titubeó al compartir una fuerte crítica contra el ídolo y actual vice, cuando le mencionaron el tema: “¿No te das cuenta que nos está arruinando? Una cosa es saber poner la pelota y otra dirigir un club”.

Esta no fue la única vez que Macri le apuntó a Riquelme en el último tiempo, ya que a fines del año pasado también había cuestionado ciertos manejos de la cúpula directiva presidida por Jorge Amor Ameal en el Xeneize.

“Digamos que hay cosas que escucho y que no me siento identificado. No me gusta un club donde pasa todo a girar mucho alrededor de una persona. Me parece que no está bien. El club es una institución. Tiene que tener un conjunto de dirigentes responsables que actúen coordinadamente y eso no se ve. Hay una situación muy desdibujada del presidente”, declaró a Radio Mitre.

Macri vs Riquelme: un poco de historia

A fines de 1995, Macri llegó a la presidencia de Boca y se mantuvo en el cargo hasta mediados del 2008 cuando dio un salto a la vida política nacional con su desembarco en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Justamente hace algunos días, Carlos Tevez y Daniel Angelici se mostraron viendo uno de los partidos de Argentina en la serie de Copa Davis frente a República Checa, lo que disparó diversos comentarios respecto a la posibilidad del Apache de participar de las elecciones en el club de la Ribera (diciembre de 2023) junto a la oposición.

Sobre la hipotética candidatura de Carlitos, Riquelme dijo hace algunas semanas: “Ojalá si él tiene ganas que lo haga, si quiere acompañarnos a nosotros tiene las puertas abiertas, si quiere acompañar a otro, tiene que hacer lo que siente. Cómo me va a molestar. Ahí no ganaríamos 90-10, ganaríamos 85-15. Si le divierte intentarlo, él sabe que mi cariño no va a cambiar nunca”.

Y aprovechó la ocasión en TyC Sports para enviarles un mensaje a Macri y Angelici: “El hincha de Boca es hincha de Boca. La otra gente usó mi club 25 años para hacer otra cosa y lo respeto, está bien, si lograron todo lo que querían. Solamente quiero que seamos un club de fútbol y lo estamos logrando”.

Macri vs Riquelme: el apoyo a Carlitos Tévez

Macri, por su parte, dio un anticipo de lo que podría acontecer el año próximo en los comicios que se desarrollarán en la Bombonera: “Lo imagino a Tevez participando en el futuro inmediato en la política de Boca, sin dudas. Lo veo muy comprometido. Es un hombre que ama a Boca. apasionado por Boca. Ahora hay inquietudes de todo tipo. Lo veo integrando un grupo de gente, primero en una etapa de aprendizaje y luego asumiendo más responsabilidades”.

¿Qué piensa el propio Tevez sobre su hipotética postulación? “Si tengo un proyecto para ser presidente, lo muestro. Pero no sé si estoy preparado para meter los pies en el barrio de la política, no quiero improvisar. El Tano (Angelici) es mi amigo, simple. Lo que haga con la política de Boca es toda responsabilidad de él, no mía. Si el día de mañana mi corazón me lo dice y me decido a ser dirigente, lo primero que haré es prepararme porque no voy a dejar que me maneje nadie. No quiero ser un títere. Si estás, es por convicción y tener las cosas claras. No para que te usen porque ven alguna posibilidad de ganar. ¿Si dan los tiempos para integrar alguna lista en las elecciones en 2023? Sí, los tiempos dan. Después hay que ver si estás preparado o no”, fue su contundente reflexión.

