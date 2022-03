No hubo acuerdo por un alto el fuego en Ucrania

La reunión que llevaron a cabo este jueves el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, y su homólogo de Ucrania, Dmytro Kuleba, en una pequeña ciudad turística de la provincia de Antalya, en el sur de Turquía, finalizó y ambos funcionarios afirmaron que no hubo avances en las negociaciones para lograr un alto al fuego.

La reunión

El canciller ruso aseguró que las conversaciones en Bielorrusia son el único formato viable y al referirse a la disposición de Moscú para seguir con el diálogo señaló: "La conversación de hoy ha confirmado que esta vía no tiene alternativa".

Además, Lavrov justificó el ataque ruso al hospital infantil que dejó al menos tres muertos y 17 heridos: "El hospital pediátrico de Mariúpol servía de base a nacionalistas ucranianos".

En tanto, Kuleba aseguró que no hubo acuerdo para un cese el fuego: "He venido con un propósito humanitario para salir de la reunión con la decisión de mantener un corredor humanitario. Lamentablemente, el ministro Lavrov no estaba en condiciones de comprometerse a ello, pero mantendrá correspondencia con las autoridades respectivas".

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la reunión es "una continuación importante del proceso de negociación".

Si bien en las delegaciones de Ucrania y Rusia celebraron tres rondas de conversaciones de paz en Bielorrusia desde la semana pasada, las negociaciones terminaron sin ningún progreso sustancial para poner fin al conflicto.

Es la primera reunión de alto nivel entre Moscú y Kiev desde que Rusia lanzó la "operación militar especial" en Ucrania el 24 de febrero y la misma se produjo en los márgenes de un foro internacional con la presencia del ministro turco de Relaciones Exteriores, Mevlut Cavusoglu.

