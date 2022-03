Mariano Caprarola desconsolado: realizó una grave denuncia

El presente de Mariano Caprarola es desolador. El integrante de La jaula de la moda sufrió una importante perdida y recurrió a las redes para transmitir su dolor, el cual fue desgarrador. Allí denunció que un local de mascotas “le mató” a su perro.

“Mataron a mi perro mi bebe les pido justicia a la gente que me ayuden”, escribió entre lagrimas junto al video que se llenó de comentarios por parte de famosos que salieron a brindarle todo su apoyo.

“Hola a todos. La verdad que no suelo hacer estas cosas nunca pero hace dos semanas entregue a mis perros al cuidado de un lugar para que mamá pudiese venir de Mar del Plata a visitarme y el perro fue agredido. Y hoy se nos murió”, comienza diciendo Caprarola mientras se quiebra en llanto.

No obstante, denunció que su perro fue entregado en mal estado. También pidió justicia para que no vayan más mascotas a dicho local. Asimismo pidió que no se denuncie al lugar donde acudió. Varios famosos como Lizy Tagliani, Barby Simmons y Sandra Borghi, entre otros, le hicieron llegar todo su apoyo.

Recordemos que Mariano Caprarola debutó este verano en Mar del Plata en el espectáculo Celebrando la revista. “Estoy muy feliz de ser parte de esta obra, con una gran directora como lo es Lorena Liggi, con un gran espectáculo, donde estamos muy cuidados y una puesta que pocas veces vi. De verdad, no quiero pecar de soberbio, pero creo que Mar del Plata, nunca la tuvo y se la merece”, dijo en declaraciones en ese momento a Filo News.

El cumpleaños del especialista en moda

El año pasado, Mariano Caprarola cumplió 47 años en un delicado contexto. El crítico de moda estuvo internado en una clínica tras haber sido diagnosticado con coronavirus. Sin embargo, en esa oportunidad se mostró muy positivo y celebró su día especial con las enfermeras.

Lejos de bajonearse, el integrante de La jaula de la moda (lunes a viernes a las 18 hs por Ciudad Magazine) posteó en Instagram un conmovedor video en el que se ve a las enfermeras cantándole alegremente el feliz cumpleaños antes de que él soplara la velita. En vez de una torta, en un alfajor de chocolate.

Junto al emocionante clip, el crítico de moda se mostró muy agradecido por el cariño de las profesionales de la salud y remarcó que a sus 47 años le demostraron qué es el amor verdadero.

“Ellas fueron las encargadas a las 0 horas de despertarme y darme todo su amor. Entre globos, caramelos y velitas ellas velan y arriesgan su vida y las de sus familias”, expresó Mariano, muy agradecido. Y cerró remarcando la importancia de sentirse querido en plena internación. “Nunca olvidaré lo que es el amor verdadero, lo aprendí hoy a mis 47 años”, cerró, reflexivo.

